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史上新高 106年社會新鮮人起薪27K

中央社2018/05/31 17:48
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北31日電）根據勞動部最新調查，106年社會新鮮人起薪為新台幣2萬7055元，跟105年2萬6723元相比增加332元，創下史上新高。以行業別來看，社會新鮮人以金融及保險業3萬1690元最高。

為了瞭解事業單位各職類的受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年舉辦「職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業事業單位，受僱員工不包括參加作業而不支領薪資雇主、自營作業者及無酬家屬工作者。

這次調查在106年8月間辦理，回收有效樣本計9766家，勞動部今天也公布106年7月職類別薪資調查統計結果。

根據調查，106年社會新鮮人起薪平均為2萬7055元，較105年2萬6723元相比增加332元。

以行業別來看，以金融及保險業3萬1690元最高，其次為專業科學及技術服務業2萬9345元、第3為資訊及通訊傳播業2萬8918元；最低者則為其他服務業2萬3848元。

調查中也顯示，106年大學畢業生起薪平均為2萬8446元，跟105年2萬8116元相比增加330元。

工時部分，調查中顯示，106年有87.51%的事業單位一週工作5天，比105年增加11.35個百分點。

勞動部統計處長羅怡玲受訪表示，新鮮人的薪資提高，研判是景氣好加上基本工資提升的關係。

羅怡玲說，社會新鮮人及大學畢業生的起薪是有統計以來的新高，也連續8年成長。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯受訪表示，新鮮人薪資跟去年相比有微幅提高，他樂見此結果。

但孫友聯認為跟過去比起來，還是有很大的努力空間，呼籲政府應該要儘速處理最低工資政策，讓薪資可以整體往上提升。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070531

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