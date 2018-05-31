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〈電信三雄攻資安〉台灣大今年資安營收年增1倍 遠傳

鉅亨網2018/05/31 17:56
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DDoS 攻擊事件頻傳，電信三雄均積極布局搶進資安商機，除了中華電 (2412-TW) 攜子公司大動作推出新服務之外，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 在布局上也不落後，台灣大今 (31) 日指出，今年資安相關營收目標年成長 1 倍，遠傳則是啟動企業資安業務 3 年營收倍增計畫，預計 2020 年達成資安合併年營收 6 億元目標。

台灣大指出，檢調單位昨日搜索號稱提供「最強阻斷式攻擊」服務的駭客網站 TWDDoS，發現該網站曾以 DDoS 手法攻擊政府機關、大型企業網站等，透過持續性的強大攻擊流量癱瘓目標網站。

台灣大表示，攜手全球 DDoS 防禦服務領導品牌 Arbor Networks 建置多層次 DDoS 防禦服務，提供全程不間斷的監控，讓企業客戶能夠及早分析可能的威脅，規劃完整的防禦措施；目前服務的客戶產業橫跨金融保險業、證券業、遊戲業、電商產業、旅遊業、行動支付產業、OTT 串流服務平台等。

遠傳指出，在資安布局上積極引進各國際大廠的服務，且結合遠傳與專業資安子公司數聯資安，提供客製化資安防護解決方案，協助企業客戶及政府公部門建立正確的資安策略與架構。

遠傳表示，有鑑於企業及政府對資安的重視，自去年就已啟動企業資安業務 3 年營收倍增計畫，預計在 2020 年達成遠傳加數聯資安合併年營收 6 億元目標。

中華電則是攜子公司中華資安、Palo Alto Networks 推出 HiNet 新世代防火牆，去年在資安相關營收年增 5 成以上，今年維持同樣的成長力道。

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關鍵字中華電中華資安ddos勒索軟體;台灣大遠傳headline
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