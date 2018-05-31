狠男虐殺性侵退休師逃死　朱學恒嘆：加害者被捧在手心

2014 年間，高雄市失業的劉姓男子因不滿女友提分手，隨機尾隨一名退休女教師進入車內，以榔頭重擊女教師頭部 14 下，更以手指性侵並咬掉女教師乳頭吐棄車內，在搜刮完女教師財物後反鎖車門離去，導致被害人慘死車內。劉男在一、二審及更一審均被判處死刑，但最高法院認為尚有證據未調查完備， 30 日撤銷死刑，發回更審。

近日重大凶殺案頻傳，部分民眾提出「亂世用重典」看法，主張執行槍決來抑制重大犯罪。法務部長邱太三則表示，司法審判和槍決不能解決問題，犯罪問題都有社會背景與原因，行為人各項壓力與心結，要用解決社會問題的方式來處理。對此，「宅神」朱學恒在臉書發文反問「加害者被捧在手心，誰來同情已為屍塊的受害者和其家人呢？」

有網友傳訊息給「宅神」朱學恒，感嘆近日凶殺案頻傳，看了心情很難過，但政府卻無感「邱太三部長不執行死刑還說乾話，真的受不了」，希望能藉由他的影響力，讓更多人看見這個案例，引發迴響讓政府聽見。

對此，朱學恒回應，該名網友的問題也是很多台灣民眾的問題，「為什麼沒有任何冤假錯案疑慮的殘暴殺人犯，司法單位要想盡一切辦法拖延他的刑法，但邱太三等一干人何時幫被虐殺的五歲女童，被分屍的青春女子說過話呢？加害者被捧在手心，誰來同情已為屍塊的受害者和其家人呢？」



▲近日重大凶殺案頻傳，法務部長邱太三稱司法審判和槍決不能解決問題，宅神朱學恒反問「加害者被捧在手心，誰來同情已為屍塊的受害者和其家人呢？」（圖／翻攝自臉書 , 2018.05.31）