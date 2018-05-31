籃球校隊日彈跳萬次 髕骨肌腱反覆發炎

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市一名15歲籃球校隊球員想要效法NBA球星林書豪，每天嚴格訓練，造成髕骨肌腱反覆發炎，台新醫院今天表示，如不治療及休養，有可能突然肌腱斷裂，提早結束球星夢。
台新醫院骨外科醫師詹佳翰表示，患者每天在校練球，不到晚上11時進不了家門，即使膝蓋很不舒服，仍強忍疼痛練習彈跳，每天練習上萬次，隔一段時間就會走路一跛一跛地來醫院報到，雖然叮嚀需要好好休息，但還是繼續接受訓練。
詹佳翰指出，患者雖有按照醫師指示好好服藥，平日運動後休息、熱敷，特別疼痛時冰敷，並按時回診，然而有時候比較密集的練球時，不一定能夠休息。
詹佳翰診斷認為，患者罹患的是髕骨肌腱炎，就是俗稱的「跳躍膝」或「跳躍者膝」，原因是經常性的跳躍動作，髕骨肌腱在身體跳躍時承受很大的壓力，加上很頻繁的跳躍動作，肌腱就會因使用過度而發炎，症狀包括髕骨肌腱疼痛、跑步或跳躍後更加疼痛，嚴重時，連坐著不動都會痛。
詹佳翰呼籲，青少年長期髕骨肌腱發炎，如果未能接受正確治療及充分休養，小心在比賽場上突然肌腱斷裂，提早結束球星夢。他建議，應該效法偶像的運動精神，但千萬不要讓「跳躍者膝」上身。（編輯：管中維）1070531