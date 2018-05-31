籃球校隊日彈跳萬次 髕骨肌腱反覆發炎

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市一名15歲籃球校隊球員想要效法NBA球星林書豪，每天嚴格訓練，造成髕骨肌腱反覆發炎，台新醫院今天表示，如不治療及休養，有可能突然肌腱斷裂，提早結束球星夢。

台新醫院骨外科醫師詹佳翰表示，患者每天在校練球，不到晚上11時進不了家門，即使膝蓋很不舒服，仍強忍疼痛練習彈跳，每天練習上萬次，隔一段時間就會走路一跛一跛地來醫院報到，雖然叮嚀需要好好休息，但還是繼續接受訓練。

詹佳翰指出，患者雖有按照醫師指示好好服藥，平日運動後休息、熱敷，特別疼痛時冰敷，並按時回診，然而有時候比較密集的練球時，不一定能夠休息。