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蘇嘉全：盼將台灣醫療防疫經驗傳承他國

中央社2018/05/31 17:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北31日電）立法院長蘇嘉全今天表示，醫療無國界，期待未來台灣能將優良的醫療、衛生與防疫相關技術與經驗，傳承給其他需要的國家，並透過台捷國會密切交流，深化兩國各項合作。

蘇嘉全下午在立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員，包括民進黨立委邱泰源與國民黨立委陳宜民陪同下，接見捷克參議院「衛生及社會政策委員會」主席柯里巴（Hon. Dr. Peter Koliba）、副主席查勞迪克（Hon. Dr. Jan Zaloudik）、外交委員會委員斐茲拉委茲（Hon. Dr. Ladislav Vaclavec）等一行人。

蘇嘉全表示，今天來訪的三名參議員，都是醫學領域上學有專精的重量級參議員，根據去年底「英格蘭期刊」調查，捷克人民對於該國的醫療信賴度，排名高居全球第十，可見捷克的醫療品質深得人心。

他說，台灣在醫療衛生領域，也在世界上名列前茅，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）就曾撰文盛讚台灣的全民健保，堪稱世界典範。

蘇嘉全指出，台灣雖然在醫療、衛生及防疫方面，有非常傑出的成就，但是因為中國的惡意打壓，台灣連續兩年都沒有收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，這對台灣人民來說是一件非常遺憾的事情。他也特別感謝，捷克一直以來對我國加入國際組織抱持正面支持的立場。

他指出，捷克不僅在2009年曾以歐盟輪值主席國身分，發表聲明歡迎台灣受邀以觀察員身分參加第62屆WHA，今年捷克主流媒體「權利報」，也大篇幅刊登台灣衛生福利部部長陳時中撰寫的專文，而捷克國會友台小組主席，更特別致函世界衛生組織（WHO）支持台灣，看到捷克如此為台灣發聲，非常感激。

蘇嘉全表示，醫療無國界，期待未來台灣能將優良的醫療、衛生與防疫相關技術與經驗，傳承給其他需要的國家，讓台灣善盡世界地球村一份子的責任，也期盼透過台捷國會之間的密切交流，深化兩國各項領域的合作。

柯里巴主席對台灣在醫療方面的成就非常佩服，他表示無論是醫生素質或是醫院組織管理工作，其他國家都有許多可向台灣學習之處。同時他也同意醫療無國界這句話，因此他承諾將會盡力支持台灣，投入全球醫療相關工作。

柯里巴表示，台捷未來不只在醫療衛生方面能有直接溝通的管道，更希望台捷之間有直航客運班機，讓彼此有多方面的民間交流。（編輯：趙蔚蘭）1070531

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