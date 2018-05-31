饒慶鈴怒砲中央遇事推諉　遇功盡往身上攬

饒慶鈴今在總質詢針對台26線停工與南迴公路貫通，砲轟中央政府遇事就推諉，遇、功就極力往身上攬，並指責台東唯一立委只忙於收割、頻上電視與名嘴辯護，根本沒有在為台東縣民謀福祉。
「蔡英文一句話就可以解決的事」，饒慶鈴大力砲轟中央，台26線都已經開到台東， 2012年屏東縣政府將觀音鼻及阿塱壹古道劃入自然文化保留區，導致旭海至下南田僅剩7公里路段被迫停工，讓台東人民非常震怒。日前台東縣民曾舉布條抗議，大聲怒吼，縣長黃健庭也無奈的表示，現在民進黨在立法院的席次，國民黨想擋也擋不了，若真正要做，我想是可以的。
面對台26線停工，縣議員蔡玉玲私下也拜託過蔡英文總統，是否可以繼續開發台26線，卻以一句「下一任縣長會處理」軟釘子回絕，讓饒慶鈴更是怒到不行，她說，完全把台東人當做傻子，。
日前南迴公路貫通，蔡英文親臨現場參加典禮，劉櫂豪全程陪同，最後蔡英文口頭肯定劉櫂豪的付出，為此，饒慶鈴非常不以為然。黃健庭表示，南迴公路民國100年動工，當時的區域立委是賴坤成，工程一路走來非常艱辛，幾乎一度胎死腹中，終動工後，縣府要求7年完工，但已確定無法如期通車，若109年春節前全線開通，等待是值得的。
▲針對南迴公路貫通，饒慶鈴質疑劉櫂豪到底付出了什麼心力。（圖／記者鄭志宏攝）