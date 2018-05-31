朱立倫暗酸民進黨打假球　洪耀福：前科犯還出來說嘴

民進黨確定自提立委姚文智出征北市選戰，新北市長朱立倫笑稱有變數，暗指民進黨打假球，民進黨祕書長洪耀福今（31）日回擊，朱立倫講這種話是對洪秀柱的二度傷害，把洪秀柱搞成這樣，還拿出來說嘴，這樣不厚道。他強調，會把人換掉的只有國民黨，要「前科犯」不要老是拿這種事來笑別人。

洪耀福表示，姚文智參選台北市長，民進黨會以全黨之力提供幫助，朱立倫這種說法，洪秀柱聽到一定很痛苦，奉勸朱不要對洪「二度、三度、四度傷害」，民進黨不會打假球，姚文智只要突出自己的優點、自己的市政看法，自然有致勝的機會。