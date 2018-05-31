朱立倫暗酸民進黨打假球　洪耀福：前科犯還出來說嘴

民進黨確定自提立委姚文智出征北市選戰，新北市長朱立倫笑稱有變數，暗指民進黨打假球，民進黨祕書長洪耀福今（31）日回擊，朱立倫講這種話是對洪秀柱的二度傷害，把洪秀柱搞成這樣，還拿出來說嘴，這樣不厚道。他強調，會把人換掉的只有國民黨，要「前科犯」不要老是拿這種事來笑別人。
洪耀福表示，姚文智參選台北市長，民進黨會以全黨之力提供幫助，朱立倫這種說法，洪秀柱聽到一定很痛苦，奉勸朱不要對洪「二度、三度、四度傷害」，民進黨不會打假球，姚文智只要突出自己的優點、自己的市政看法，自然有致勝的機會。
洪耀福說，上次選舉民進黨因為在野，所以和柯文哲結盟打倒國民黨，但現在民進黨執政後，應該承擔更大的責任；民進黨對台北市的建設、城市發展，有很多想像跟想法，柯文哲畢竟不是自己人，姚文智才是，如果姚文智選，民進黨推動政策會更得心應手，這是執政者無可迴避的責任，接下來民進黨會努力去選，打贏北市選戰。
洪耀福強調，民進黨從來沒把任何選區視為優勢區或艱困區，每個選區都是「置之死地而後生」，黨的幹部和支持者也要有這種心情，不是南部一定贏，就輕鬆打，或那裡一定輸，就隨便打，不能用這種態度面對選舉，每個人都要有背水一戰的心情，才能求勝，不管民調贏多少、輸多少，都把它視為一樣的，「這是我們今年打選戰最基本要有的心理準備」。