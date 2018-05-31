洪耀福：等呂秀蓮返國 蔡總統會找她談

（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨秘書長洪耀福今天說，他相信前副總統呂秀蓮不會因為台北市長沒被提名，就離開民進黨，如果外界這樣看，就矮化了呂秀蓮的格局高度；等呂秀蓮返國，總統蔡英文會找她談。

呂秀蓮先前爭取代表民主進步黨參選台北市長，但民進黨中執會昨天通過徵召提名黨籍立委姚文智參選台北市長。

呂秀蓮目前人在馬來西亞參訪。她昨天傍晚發表聲明「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」

洪耀福今天接受媒體訪問指出，呂秀蓮當過立委、縣長、8年副總統，也是台灣首位女性副總統，代理過民進黨主席，與黨、支持者同甘共苦，榮耀時候呂秀蓮也非常光榮，困難時她也力挺這個黨，情感深厚，他相信呂秀蓮不會因為一個北市長不提名她，就離開民進黨，「如果用這樣來看的話，就把副總統的格局與高度矮化了、小看了副總統」。