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中央社

洪耀福：等呂秀蓮返國 蔡總統會找她談

中央社2018/05/31 18:00
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨秘書長洪耀福今天說，他相信前副總統呂秀蓮不會因為台北市長沒被提名，就離開民進黨，如果外界這樣看，就矮化了呂秀蓮的格局高度；等呂秀蓮返國，總統蔡英文會找她談。

呂秀蓮先前爭取代表民主進步黨參選台北市長，但民進黨中執會昨天通過徵召提名黨籍立委姚文智參選台北市長。

呂秀蓮目前人在馬來西亞參訪。她昨天傍晚發表聲明「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」

洪耀福今天接受媒體訪問指出，呂秀蓮當過立委、縣長、8年副總統，也是台灣首位女性副總統，代理過民進黨主席，與黨、支持者同甘共苦，榮耀時候呂秀蓮也非常光榮，困難時她也力挺這個黨，情感深厚，他相信呂秀蓮不會因為一個北市長不提名她，就離開民進黨，「如果用這樣來看的話，就把副總統的格局與高度矮化了、小看了副總統」。

洪耀福說，這兩天透過呂秀蓮的一些好朋友，理解她的想法，溝通對話；總統蔡英文也很關心，等呂秀蓮回國後，蔡總統會找她聊一聊、聽聽她的想法。

洪耀福也說，在昨晚呂秀蓮發出聲明前，並未聽到任何風聲，因為這段時間，一直有與呂秀蓮辦公室持續溝通，呂辦的想法，都有忠實地向選對會反應。

他說，呂秀蓮的聲明寫法，也不是說退黨，「byebye是英文的口頭禪」，呂秀蓮在國外不容易溝通，等她回國再來溝通。

至於，呂秀蓮是否可能成為台北市長選舉的變數，洪耀福說，「任何事都是變數」，不要輕忽任何小事情，會很慎重看待任何事，呂秀蓮這麼多年與大家同甘共苦，這麼多人支持她，相信呂秀蓮應該不會這麼輕易離開民進黨。（編輯：李信寬）1070531

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