屯區第一座！ 新光水資源回收中心7月啟用

林佳龍表示，台中縣市合併後，市府積極縮短城鄉差距，全力推動看不見的良心建設汙水處理，水資源回收中心已跳脫以往汙水處理廠「鄰避設施」印象，是汙水下水道的心臟，肩負將都市生活汙水淨化為乾淨水的功能，淨化後的水源再使用，也讓水資源更有效利用。

台中市屯區第一座水資源回收中心將於7月啟用，預計可接管2.8萬戶、服務人口數約10萬人。市長林佳龍今天視察整體工程表示，台中市汙水處理能量已由103年約11萬噸，提升達26萬噸，新光水資中心結合水與綠意象，整合周邊營造開放式公園環境，有望為台中市拿下第三座水資中心金質獎。

林市長指出，新光水資源回收中心每日汙水處理量約2萬9,000噸，預計可接管2萬8,000戶、服務人口數約10萬人，在設計階段保留在地老樹，規劃生態池及環廠水道等，結合水與綠的意象，並與緊鄰的宮廟整合營造開放式場域，讓地方多了一座公園，創造多贏，更有望替台中市拿下第三座水資中心金質獎，感謝市府同仁努力。

林市長也表示，他上任時，台中市汙水處理能量從103年時5座水資中心、約11萬噸，今年預計汙水處理能量可達26萬噸、成長為11座水資中心，建設過程中難免對在地民眾生活有影響，但建設一旦做好，減少環境髒亂、蚊蠅孳生等問題，生活品質提升，以留得下來的建設，真正打造宜居城市；而治水是不分顏色的工程，台中市水環境建設有成，獲中央及各縣市肯定，前來觀摩交流，也獲中央核列補助經費。

水利局周局長表示，為提升屯區汙水接管普及率，市府經重新整體通盤檢討後，新光水資源回收中心除原本規劃收集的新光地區範圍外，增加納入勤益科技大學周邊區域及部分太平都市計畫區域，並在初期時，將非屬於新光水資源回收中心收集範圍的太平路以北區域(屬中平都市計畫區域)，先行納入處理，每日汙水處理量由原規劃1萬1,300噸，提升為每日2萬9,000噸，預計可接管約2萬8,000戶、服務人口數約10萬人。