用電量歷年次高 明迎鋒面可望舒緩

（中央社記者廖禹揚台北31日電）今天用電量創歷年用電量次高紀錄，備轉容量率3.9%，亮供電警戒橘燈。台電表示，中央氣象局預估明天將有鋒面，若如預估降溫，備轉容量率可望回到6%以上。

台電表示，今天最高用電量在下午2時3分達3671.31萬瓩，與昨天創下的歷年最高紀錄只差近6萬瓩，備轉容量143.05萬瓩、備轉容量率3.9%。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，中央氣象局預估明天將有鋒面報到，若氣溫下降，備轉容量率預估將回到6%以上，但仍需觀察鋒面到達時間與狀況。

目前大林1號機、通霄1-2號機、南部4號機仍在大修中，大林1號機與通霄1-2號機預計在6月上旬歸隊，南部4號機預計在6月下旬歸隊，共可馳援150萬瓩，影響備轉容量率約4%。