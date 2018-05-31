NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈楊小黎見母被導演劇本丟臉上大哭林益全1400安出爐　史上第8人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

用電量歷年次高 明迎鋒面可望舒緩

中央社2018/05/31 18:03
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北31日電）今天用電量創歷年用電量次高紀錄，備轉容量率3.9%，亮供電警戒橘燈。台電表示，中央氣象局預估明天將有鋒面，若如預估降溫，備轉容量率可望回到6%以上。

台電表示，今天最高用電量在下午2時3分達3671.31萬瓩，與昨天創下的歷年最高紀錄只差近6萬瓩，備轉容量143.05萬瓩、備轉容量率3.9%。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，中央氣象局預估明天將有鋒面報到，若氣溫下降，備轉容量率預估將回到6%以上，但仍需觀察鋒面到達時間與狀況。

目前大林1號機、通霄1-2號機、南部4號機仍在大修中，大林1號機與通霄1-2號機預計在6月上旬歸隊，南部4號機預計在6月下旬歸隊，共可馳援150萬瓩，影響備轉容量率約4%。

再生能源部分，在高溫晴朗天氣下，太陽光電尖峰發電量穩定，都約在100萬瓩以上，但鄭有財指出，後續需觀察鋒面影響，若中南部受影響較少，太陽光電發電量仍看好；水力發電部分則受枯水期影響，發電量可能從100萬瓩降至20、30萬瓩。

今年夏季供電吃緊，核二2號機能否歸隊馳援成為外界關注焦點，原能會表示目前正在彙整報告，今天也在新北市萬里鄉舉辦有關核二2號機的地方說明會，與地方人士就相關議題進行意見交換與溝通說明。（編輯：林沂鋒）1070531

洪耀福：等呂秀蓮返國 蔡總...台東香蕉鳳梨價崩 縣府忙找通

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan