阿里山半山腰的平原 體驗鄒族射箭吹鳥笛

日治期間，日本人簡稱當地為「珈雅瑪」；又因「珈雅瑪」與日語「茶山」同音，後來就以「茶山」作為部落名稱。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天發布新聞表示，位於阿里山鄉「南三村」最末端的茶山部落，相傳古時是「達古布亞奴族」的居地，但這個古老的族群不知何突然消失，後來移居的鄒族人稱當地為「珈雅瑪麻拿」（cayamavana），意思是「半山腰上的平原」。

（中央社記者江俊亮嘉義縣31日電）阿里山國家風景區管理處推展特色遊程，今年暑假選定有「半山腰上的平原」之稱的茶山部落，將由部落達人帶領體驗鄒族舞樂、射箭、吹鳥笛等特色活動。

阿管處指出，茶山部落最有名的就是「分享文化」，部落內有數十座大小不同、風格各異的涼亭（hufu），有時涼亭會掛上山蕉供客人取用；即使主人不在，客人只要說一聲aveoveoyu（鄒語：謝謝、我心喜悅之意），就可以自由取用。

為了推展特色遊程，阿管處與旅遊業者合作，由部落達人帶領導覽部落文化、體驗鄒族舞樂、獵人射箭、原住民風味餐、搗麻糬、竹筒飯、吹鳥笛及農事體驗等活動。

阿管處表示，這項特色旅遊有一項名為「向天神取火」的特殊體驗，相傳遠古時代發生大洪水，洪水退去後，天神協助鄒族人取火，族人命脈因而得以延續。

由於茶山屯阿巴娜步道有「水火同源」特殊景觀，因此也將安排遊客前往「水火同源」取火，聆聽達人講解鄒族「大洪水」神話故事，一起感受向天神取火的神聖使命。（編輯：黃于）1070531