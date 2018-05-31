水試所復育海草床成功 放流10萬隻沙蟹

（中央社澎湖縣31日電）行政院農業委員會水產試驗所執行沿海藍色經濟成長推動，今天在白沙通樑海草移植復育試驗區，放流10萬隻遠海梭子蟹種苗，以增裕近海蟹類資源，預計可在8個月後成蟹。

水試所澎湖生物中心主任黃丁士表示，今天下午搭船出海，首度在白沙通樑海域500平方公尺的海草移植復育試驗區，由工作人員透過水管進行潛水方式放流自行培育的10萬隻遠海梭子蟹種苗，每隻蟹苗約在1至3公分左右。

黃丁士指出，澎湖海域四面環海，加上沙質海底與廣大的潮間帶，是非常適合蟹類放流的海域，以往大都在潮間帶沙質地放流，今年首度在水試所同步進行復育的海草移植試驗區內放流，適合蟹苗成長，可大幅提高放流的存活率。