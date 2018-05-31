NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈楊小黎見母被導演劇本丟臉上大哭林益全1400安出爐　史上第8人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

水試所復育海草床成功 放流10萬隻沙蟹

中央社2018/05/31 18:08
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社澎湖縣31日電）行政院農業委員會水產試驗所執行沿海藍色經濟成長推動，今天在白沙通樑海草移植復育試驗區，放流10萬隻遠海梭子蟹種苗，以增裕近海蟹類資源，預計可在8個月後成蟹。

水試所澎湖生物中心主任黃丁士表示，今天下午搭船出海，首度在白沙通樑海域500平方公尺的海草移植復育試驗區，由工作人員透過水管進行潛水方式放流自行培育的10萬隻遠海梭子蟹種苗，每隻蟹苗約在1至3公分左右。

黃丁士指出，澎湖海域四面環海，加上沙質海底與廣大的潮間帶，是非常適合蟹類放流的海域，以往大都在潮間帶沙質地放流，今年首度在水試所同步進行復育的海草移植試驗區內放流，適合蟹苗成長，可大幅提高放流的存活率。

水試所表示，農委會自103年4月起實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，禁止捕撈甲殼寬小於8公分之小蟹及抱卵的「開花母蟹」，包含放流的遠海梭子蟹苗等，籲請漁民不要撈捕甲殼寬8公分以下的幼蟹，讓漁業資源得以有效保育與永續利用。

黃丁士說，今天放流的遠海梭子蟹，俗稱沙蟹、花市仔，由於肉質鮮美，營養豐富，經濟價值高，市售每斤高達700元，是饕客的最愛海鮮之一，估計未來可創造400萬元的產值。（編輯：劉政權）1070531

阿里山半山腰的平原 體驗鄒...好好吃特展 從飲食看見多元文

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan