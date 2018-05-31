國民黨高市議員參選人確定　提名36人

中國國民黨高雄市議員提名名單，今（31）日正式公佈，本週起各議員參選人與市長候選人韓國瑜進行合影，並陸續掛出戶外看板，高雄市長及市議員選戰氣氛逐漸加溫。 中國國民黨各區議員參選人提名名單如下：

第四選區(左營區、楠梓區)，提名陳麗珍、李眉蓁、陳玫娟、李雅芬、孫健萍。



▲高市提名36席，包括左楠區新人李雅芬（中）。（圖／李雅芬提供 , 2018.05.31）

第五選區(鳥松區、大樹區、仁武區、大社區)，提名吳利成，徵召許慧玉。

第六選區(鼓山區、旗津區、鹽埕區)，提名陳美雅、蔡金晏。

第七選區(三民區)，提名黃柏霖、黃香菽、曾俊傑、童燕珍

第八選區(苓雅區、新興區、前金區)，提名許崑源、黃紹庭、陳若翠。

第九選區(鳳山區)，提名劉德林、李雅靜、鍾易仲、鄭安秝。

第十選區(前鎮區、小港區)，提名陳麗娜、曾麗燕、朱挺玗、蔡武宏。

第十一選區(大寮區、林園區)，提名王耀裕、黃天煌、邱于軒。

第十二選區(居住高雄市之平地原住民)，提名王義雄。

第十三選區(居住那瑪夏區、甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、三民區之山地原住民)，提名柯路加。

第十四選區(居住桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民)，提名賴文德。

第十五選區(居住茂林區、大社區、大樹區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、旗津區、苓雅區、前鎮區、小港區、林園區之山地原住民)，提名唐惠美。另外，原住民區區長提名名單：那瑪夏區朱莎葳、桃源區謝英雄、茂林區宋能正。