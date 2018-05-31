陸委會：脫台者用詞不適合台灣 中共沒資格為傲

（中央社記者繆宗翰台北31日電）針對「脫台者」一詞，中國國台辦昨天聲稱，兩岸開始進入一個制度和人才之爭的時代。陸委會發言人邱垂正今天表示，這個詞彙不適合台灣，中共當局根本沒有資格以其制度為傲。
另外，關於昨天獲准來台短期安置的中國維權人士黃燕，邱垂正強調，政府是基於人道考量專案許可她入境，並非提供政治庇護；黃燕也並非首名持聯合國國際難民證入境台灣的中國大陸人士。
英國廣播公司（BBC）中文網日前在報導中創出新詞「脫台者」，並指未來這個族群會越來越多。中國國務院台灣辦公室發言人安峰山昨天說，從中國大陸改革開放以來，潛移默化改變台灣民眾對陸刻板印象，台灣基層和青年願意赴陸是具體表現。
對於上述說法，行政院大陸委員會副主任委員邱垂正下午在例行記者會上回應，台灣是民主自由法治社會，保障遷徙自由與基本人權是政府一向致力維護的核心價值；尊重任何人選擇另外一種價值的自由意願，這是政府的堅持。但「脫台者」用詞不適用於台灣。
他表示，中共當局為了鞏固共產黨專制體制，長期追求穩定壓倒一切，對內設立網路長城，監控、限制人民活動，違反人性地壓制對民主自由人權法治追求，造成政治難民尋求世界各國庇護。
邱垂正說，中國大陸一般官員與民眾稍有能力者，無不安排家人移民海外，企圖逃離共產制度。相信全世界包括中國大陸人民，如果有機會選擇，沒有人會自願選擇共黨專制政權，也不會加入該國國籍。
他表示，中共官員與企業因貪腐或犯罪，大量將財產匯往海外，也經中共官方管制、追逃在案，中共當局根本沒有資格以其制度為傲。
對於黃燕獲准入境台灣短期安置，邱垂正僅表示經移民署洽相關機關後，考量黃女已取得聯合國難民署核發的難民證明文件，且黃女健康狀況不佳，基於人道考量專案許可黃燕入境，停留時間3個月以利民間團體協助前往第3國安置。（編輯：邱國強）1070531