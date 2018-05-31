陸委會：脫台者用詞不適合台灣 中共沒資格為傲

（中央社記者繆宗翰台北31日電）針對「脫台者」一詞，中國國台辦昨天聲稱，兩岸開始進入一個制度和人才之爭的時代。陸委會發言人邱垂正今天表示，這個詞彙不適合台灣，中共當局根本沒有資格以其制度為傲。

另外，關於昨天獲准來台短期安置的中國維權人士黃燕，邱垂正強調，政府是基於人道考量專案許可她入境，並非提供政治庇護；黃燕也並非首名持聯合國國際難民證入境台灣的中國大陸人士。

英國廣播公司（BBC）中文網日前在報導中創出新詞「脫台者」，並指未來這個族群會越來越多。中國國務院台灣辦公室發言人安峰山昨天說，從中國大陸改革開放以來，潛移默化改變台灣民眾對陸刻板印象，台灣基層和青年願意赴陸是具體表現。