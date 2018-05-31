好好吃特展 從飲食看見多元文化

（中央社記者黃瑞弘、蕭惠敏台北31日電）民以食為天，收藏家徐俊義運用奇石藝術結合常民飲食主題，呈現表現膠質飽滿的肉類、彈性剔透的海鮮等，儘管是石材，但彷彿能感受鼻端、舌尖湧上的香氣與口味。

好好吃特展台北場即日起在行政院新莊聯合辦公大樓南棟文化部藝廊舉行，展覽共分3大單元「從產地到餐桌」、「食代風味」及「智慧選擇」。

這次展出的微型藝術模型，藝術家林靜宜、王佳蕙將傳統市場、冰果室等場景，搬進小小的展示箱中，栩栩如生，喚起觀眾對飲食的記憶。

策展承辦人張瀛之表示，精細的微型創作能觸發民眾的飲食記憶，透過看展過程，回憶起古早味的生活情境。