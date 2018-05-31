〈央行金融穩定報告〉去年銀行業體質提升 今年憂心金

台灣央行今 (31) 日發布第 12 期金融穩定報告，並指出，今年以來受美股重挫影響，全球金融市場波動度加劇，未來若主要央行貨幣政策趨緊、資產價格反轉修正，或全球貿易紛爭、地緣政治衝突等問題，均可能使資產價格大幅波動，恐影響全球金融市場的穩定。

央行說明，去年受惠於經濟穩定復甦，全球金融業體質多有提升，惟過去寬鬆貨幣政策導致過多資金競逐少數高收益資產，壓縮利差與波動度，使風險從銀行體系轉入金融市場，同時，民間部門債務大幅攀升，也導致中期金融脆弱性上升。

其中，先進經濟體銀行業體質多有提升，但部分銀行的資產負債表仍有待強化。