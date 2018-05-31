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〈央行金融穩定報告〉去年銀行業體質提升 今年憂心金

鉅亨網2018/05/31 18:19
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台灣央行今 (31) 日發布第 12 期金融穩定報告，並指出，今年以來受美股重挫影響，全球金融市場波動度加劇，未來若主要央行貨幣政策趨緊、資產價格反轉修正，或全球貿易紛爭、地緣政治衝突等問題，均可能使資產價格大幅波動，恐影響全球金融市場的穩定。

央行說明，去年受惠於經濟穩定復甦，全球金融業體質多有提升，惟過去寬鬆貨幣政策導致過多資金競逐少數高收益資產，壓縮利差與波動度，使風險從銀行體系轉入金融市場，同時，民間部門債務大幅攀升，也導致中期金融脆弱性上升。

其中，先進經濟體銀行業體質多有提升，但部分銀行的資產負債表仍有待強化。

而新興經濟體因國際資金大幅流入，推升資產價格及外債規模，加上非金融部門債務有攀升情形，若發生不利事件，可能引發資金反轉流出及金融緊縮，影響金融體系的穩定。

所幸，展望今年，央行認為，根據 IHS Markit 預測全球經濟成長率將續增至 3.4%，其中先進先進經濟體在美國稅改政策帶動下，經濟成長率預估將上升至 2.4%；而新興經濟體中，預期中國大陸經濟成長將放緩，惟其他新興經濟體因原物料價格回升而景氣轉好，整體經濟成長率可望提高至 4.9%，全球金融穩定狀況將持續改善。

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