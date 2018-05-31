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娛樂

譏防彈少年團「看起來像女人」　墨國主持人言論遭批

娛樂中心／綜合報導2018/05/31 18:24
▲南韓夯團防彈少年團參加美國告示牌音樂獎。（圖／翻攝BTS臉書 , 2018.05.31）
▲南韓夯團防彈少年團參加美國告示牌音樂獎。（圖／翻攝BTS臉書 , 2018.05.31）

南韓夯團防彈少年團（BTS）近來紅到發紫，日前不但二度受邀上知名脫口秀節目《艾倫秀》，還再度登上美國告示牌音樂獎頒獎典禮（Billboard Music Awards），連小天后泰勒絲、超模泰拉班克斯都搶著跟他們合照。不過墨西哥節目《Farndula 40》的主持人卻評論他們在頒獎典禮的造型「像在Gay Bar工作」、「看起來像女人」等語，讓大批網友氣炸，其中一位主持人Horacio也為此公開致歉。

主持人Horacio在節目中評論彈少年團出席告示牌音樂獎的影片，竟表示：「他們就算穿上GUCCI也沒用，因為身為男人這樣實在太瘦了，還有髮型也很奇怪。」其它主持人也幫腔：「他們像是在Gay Bar工作的人」，還說成員們「看起來都像女人」，該節目一播出，立刻引起網友撻伐、抗議。

也許是受不了輿論壓力，主持人之一的Horacio隨後在個人臉書表示，他們沒有要冒犯防彈少年團和粉絲的意思，「如果讓任何人感到不適，在這邊真心的表示歉意。」但就算道歉似乎也無法平息眾怒，網友認為他們的言論除了不尊重防彈少年團，還有歧視LGBT族群之意。


▲墨西哥主持人Horacio在節目上對防彈少年團的評論被罵翻。（圖／翻攝tutubo tv YOUTUBE , 2018.05.31）


▲主持人Horacio在臉書公開道歉。（圖／翻攝Horacio臉書 , 2018.05.31）

關鍵字南韓防彈少年團bts艾倫秀泰勒絲
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