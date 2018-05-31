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中央社

海峽論壇來台為統戰 陸委會：嚴審把關

中央社2018/05/31 18:13
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北31日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，政府對海峽論壇及相關論壇的政策延續前政府原則，沒有改變。但對於陸方具統戰企圖的來台申請案，政府將負責任把關、審查。

中國大陸第10屆海峽論壇大會訂6月6日在福建廈門登場。關於海峽論壇在台相關活動，邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會上表示，海峽論壇是中國大陸中央多個部委主導的對台統戰分化平台。自開辦以來，政府已確認相關因應政策原則。

其中包括：禁止中央部會人員赴陸參加海峽論壇及相關活動；不鼓勵、不禁止地方政府人員赴陸參加；陸方不可跨海在台舉辦分支活動；地方政府不可與陸方合辦相關活動等。

邱垂正重申，一般陸客來台觀光、陸生來台就學，以及一般專業、商務交流案件維持現行作法，但對個案有疑慮者都會嚴格審查。相關機關對於來台行程、活動目的，有違法、違規疑慮或有違反政府政策，來台進行統戰工作情形等都會與以審查。

例如申請來台宣傳青創、招攬人才，配合呼應對方31項對台措施，或進行海峽論壇分論壇活動等，均是有特定政治目的的疑慮案件，均予以審查，原則不同意。

他表示，對於已准許申請案件，政府仍掌握動態、強化管理，並透過管道要求邀請單位，應符合政府法規，不得在台從事未經許可或與許可目的不符的活動。

邱垂正並呼籲陸方自我檢討省思，不應利用台灣自由民主制度刻意來台進行統戰作為。（編輯：林克倫）1070531

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