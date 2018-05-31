海峽論壇來台為統戰 陸委會：嚴審把關

（中央社記者繆宗翰台北31日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，政府對海峽論壇及相關論壇的政策延續前政府原則，沒有改變。但對於陸方具統戰企圖的來台申請案，政府將負責任把關、審查。

中國大陸第10屆海峽論壇大會訂6月6日在福建廈門登場。關於海峽論壇在台相關活動，邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會上表示，海峽論壇是中國大陸中央多個部委主導的對台統戰分化平台。自開辦以來，政府已確認相關因應政策原則。

其中包括：禁止中央部會人員赴陸參加海峽論壇及相關活動；不鼓勵、不禁止地方政府人員赴陸參加；陸方不可跨海在台舉辦分支活動；地方政府不可與陸方合辦相關活動等。