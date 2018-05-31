曾獲獎肯定 阿聯人權鬥士遭判10年徒刑

（中央社杜拜31日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國親政府媒體今天報導，曾獲獎肯定的人權鬥士曼索爾，因侮辱「阿聯地位、威望及其象徵」而被法院判處10年徒刑。他出獄後，還須接受當局監視3年。

新聞網站The National及海灣新聞報（Gulf News）今天報導，曼索爾（Ahmed Mansoor）也被阿布達比法院判處100萬迪拉姆（dirham）（約新台幣822萬1400元）的罰款。

The National指出，48歲的曼索爾因在社群網站上散布不實資訊，企圖破壞阿聯與鄰國的關係而被定罪。