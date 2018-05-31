香蕉搶種過量 內外銷因應拉抬價格

農委會下午召開臨時記者會，副主委陳吉仲重申，4月就已強化內、外銷管道的銷售，接洽全聯、大潤發、家樂福、頂好等4大通路，啟動國軍副食、監所團膳、企業團購、農會超市促銷及民間業者加強採購及輔導加工，也督導台農發公司從6月8日起，每週12公噸拓銷中東市場，至少會外銷120公噸。

（中央社記者楊淑閔台北31日電）最近香蕉、鳳梨盛產價跌，農委會今天下午重申，已因應啟動內外銷，預計價格將回升；農糧署則呼籲，農民應注意農作物栽種過量的訊息，別再一窩蜂搶種。

他說，也會強化格外品（次級品） 去化措施，以免品質不好產品干擾市場交易；綜合多元對策，今天在台北果菜市場的香蕉交易均價為每公斤新台幣10元（產地價每公斤4到5元），預計明天交易均價為12元以上；鳳梨今天的交易均價每公斤18元，會再攀升。

受邀與會的福和生鮮農產公司董事長邱進福呼籲「農民的心態一定要改變」。他強調，「不是我要幫農委會說話」，他去年就發現香蕉研究所的蕉苗供不應求，預測今年產地價會跌到每公斤5元，當初跟產地農民提醒不要搶種，也建議改種每公斤可賣100多元的酪梨。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說明，去年蕉價高，引起農民搶種，農糧署也都已揭露栽種過量的資訊，但是決定權在農民手上，政府不能強制不要栽種。

蕉金蕉土，菜金菜土，他指出，高麗菜也有類似的搶種現象，如果農民還是要種，政府能做的就是提早協助、強化內外銷了。（編輯：陳清芳）1070531