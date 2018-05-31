影／老翁失足受困山中三天三夜　奇蹟式幸運獲救

新竹縣一名7旬老翁離開家門3天未歸，家人憂心報協尋，竹北分局鳳岡派出所受理後，隨即透過手機定位發現老翁最後現身位置，立即指示動員警力及地方民力實施搜救，幸運的找到摔落邊坡、趴在草叢裡無法起身的老先生，趕緊協助送醫；家屬感激警方的熱心積極，才讓老翁幸運獲救。
鳳岡派出所昨（30）日接獲，得知鄭姓老翁27日從家中騎乘機車離開後，便未返家與家人聯絡，已經失蹤3天，家屬心急如焚；警方透過手機定位，發現老翁行動電話之最後定位於蓮花路一帶，經警方調閱附近監視器並循路線追蹤，發現鄭姓老翁騎機車進入蓮花寺停車場停放後就失去蹤跡。
▲鄭姓老翁意外摔落邊坡草叢，受困3天幸運被警尋獲。（圖／竹北分局提供 , 2018.05.31）
警方研判從鄭姓老翁可能進入鳳崎步道，警方及協勤民力兵分多路於鳳崎步道內搜索，經沿途呼叫老翁，終於在步道涼亭下方聽到微弱的回應聲，終於尋獲跌落邊坡之老翁；由於現場位於山區地處偏僻，加上天色昏暗，增加現場救援之困難，警方當時立即通報119救護人員前往救護。
趴在草叢中的老先生3天未進食及飲水，身體狀況極度虛弱，所長郭書通及副所長洪承煌不顧身體遭受樹枝刮傷，以救人為優先，先與協勤民力合作將老翁抬離邊坡至步道旁涼亭，再由到場之救護人員檢視老翁生命跡象及身體狀況，由於該位置距離步道入口處約莫300公尺，救護車無法到達，天色又昏暗，警方、協勤民力與消防人員以人力方式接駁將老翁抬上救護車，順利完成搜救任務。