影／老翁失足受困山中三天三夜　奇蹟式幸運獲救

新竹縣一名7旬老翁離開家門3天未歸，家人憂心報協尋，竹北分局鳳岡派出所受理後，隨即透過手機定位發現老翁最後現身位置，立即指示動員警力及地方民力實施搜救，幸運的找到摔落邊坡、趴在草叢裡無法起身的老先生，趕緊協助送醫；家屬感激警方的熱心積極，才讓老翁幸運獲救。

鳳岡派出所昨（30）日接獲，得知鄭姓老翁27日從家中騎乘機車離開後，便未返家與家人聯絡，已經失蹤3天，家屬心急如焚；警方透過手機定位，發現老翁行動電話之最後定位於蓮花路一帶，經警方調閱附近監視器並循路線追蹤，發現鄭姓老翁騎機車進入蓮花寺停車場停放後就失去蹤跡。