NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈果中驚喜　花壇天蜜哈密瓜拒當香菸奴隸　大聲向菸說「不」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／老翁失足受困山中三天三夜　奇蹟式幸運獲救

記者常似虎／新竹縣報導2018/05/31 22:04
▲鄭姓老翁意外摔落邊坡草叢，受困3天幸運被警尋獲。（圖／竹北分局提供 , 2018.05.31）
▲鄭姓老翁意外摔落邊坡草叢，受困3天幸運被警尋獲。（圖／竹北分局提供 , 2018.05.31）

新竹縣一名7旬老翁離開家門3天未歸，家人憂心報協尋，竹北分局鳳岡派出所受理後，隨即透過手機定位發現老翁最後現身位置，立即指示動員警力及地方民力實施搜救，幸運的找到摔落邊坡、趴在草叢裡無法起身的老先生，趕緊協助送醫；家屬感激警方的熱心積極，才讓老翁幸運獲救。

鳳岡派出所昨（30）日接獲，得知鄭姓老翁27日從家中騎乘機車離開後，便未返家與家人聯絡，已經失蹤3天，家屬心急如焚；警方透過手機定位，發現老翁行動電話之最後定位於蓮花路一帶，經警方調閱附近監視器並循路線追蹤，發現鄭姓老翁騎機車進入蓮花寺停車場停放後就失去蹤跡。


▲鄭姓老翁意外摔落邊坡草叢，受困3天幸運被警尋獲。（圖／竹北分局提供 , 2018.05.31）

警方研判從鄭姓老翁可能進入鳳崎步道，警方及協勤民力兵分多路於鳳崎步道內搜索，經沿途呼叫老翁，終於在步道涼亭下方聽到微弱的回應聲，終於尋獲跌落邊坡之老翁；由於現場位於山區地處偏僻，加上天色昏暗，增加現場救援之困難，警方當時立即通報119救護人員前往救護。

趴在草叢中的老先生3天未進食及飲水，身體狀況極度虛弱，所長郭書通及副所長洪承煌不顧身體遭受樹枝刮傷，以救人為優先，先與協勤民力合作將老翁抬離邊坡至步道旁涼亭，再由到場之救護人員檢視老翁生命跡象及身體狀況，由於該位置距離步道入口處約莫300公尺，救護車無法到達，天色又昏暗，警方、協勤民力與消防人員以人力方式接駁將老翁抬上救護車，順利完成搜救任務。

關鍵字蓮花寺鳳崎步道鳳岡派出所
呂秀蓮退黨？蘇：希望她繼續貢獻彰化衛生局　首波端午節食品抽驗

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan