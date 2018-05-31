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中央社

去年近3成廠商有調薪 創近17年最高

中央社2018/05/31 18:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處今天發布統計指出，由於景氣穩定復甦，去年廠商調升經常性薪資的比率達28.2%，為2001年以來最高，各行業又以金融保險業最令人稱羨，7成廠商均有調薪。

根據主計總處公布的2017年經常性薪資調升情形，去年工業及服務業全年調升經常性薪資的廠商佔比為28.2%，不只較2016年增加7.3個百分點，也創下17年以來最高紀錄。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，這2年廠商調薪的狀況確實比往年都還要好，2017年調薪廠商比率創17年新高，而2018年已調薪或預計會調薪的廠商佔比更升至32.4%，可望續創新高，顯示廠商調薪狀況轉趨積極。

進一步觀察各行業廠商2017年調薪狀況，以金融及保險業有71.5%比重有調薪、佔比最高，製造業40.6%居次，電力及燃氣供應業32.9%、排名第3。

主計總處也探究廠商調升經常性薪資的主要原因，發現2017年廠商調升經常性薪資考慮的因素，以「員工個人表現」佔比達49.9%、為調薪關鍵，其次是「營利狀況較佳」、佔比36.5%，因「基本工資調整」而調薪者則佔了35.7%。

值得注意的是，基本工資自2011年起每年均有調整，導致廠商視「基本工資調整」為重要調薪考量因素。

主計總處官員說明，近年調升基本工資漸成常態，主計總處也在2011年起，將基本工資納入調薪考量因素的問項之一，一開始廠商考慮此因素調薪的比率只有個位數，後來快速爬升，更在2017年衝至35.7%，為調查以來最高。（編輯：林淑媛）1070531

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