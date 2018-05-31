去年近3成廠商有調薪 創近17年最高

（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處今天發布統計指出，由於景氣穩定復甦，去年廠商調升經常性薪資的比率達28.2%，為2001年以來最高，各行業又以金融保險業最令人稱羨，7成廠商均有調薪。

根據主計總處公布的2017年經常性薪資調升情形，去年工業及服務業全年調升經常性薪資的廠商佔比為28.2%，不只較2016年增加7.3個百分點，也創下17年以來最高紀錄。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，這2年廠商調薪的狀況確實比往年都還要好，2017年調薪廠商比率創17年新高，而2018年已調薪或預計會調薪的廠商佔比更升至32.4%，可望續創新高，顯示廠商調薪狀況轉趨積極。