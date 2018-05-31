中國國防部：遼寧號編隊 初步形成體系作戰能力

（中央社台北31日電）中國國防部發言人任國強今天在例行記者會證實，遼寧號按計畫有效檢驗航艦編隊綜合攻防體系的建立和保持，訓練向遠海作戰運用深化拓展，已經初步形成體系作戰能力。
中國首艘航空母艦遼寧號4月下旬，在結束海南三亞的海上閱艦式與南海實戰化演練後，由巴士海峽經西太平洋穿越宮古海峽返回山東青島母港。期間曾在東海進行首次殲15艦載機夜間起降作業，引發外界關注。
不過，遼寧艦日前被拍到在大連造船廠與首艘國產航艦「同框」。由於距上次進塢維修已時隔48個月，外界認為，若遼寧艦此次大修時間過長，此前甫完成夜間起降的艦載機飛行員，恐面臨資格重新認證的難題。
對於遼寧艦編隊目前是否具備戰鬥力，任國強今天表示，遼寧艦入列以來，按照計畫有序組織包括遠海作戰運用演練在內的一系列綜合演練，有效檢驗航艦編隊綜合攻防體系的建立和保持。「航艦編隊訓練向遠海作戰運用深化拓展，已經初步形成體系作戰能力」。
中國海軍網日前引述中國軍事專家尹卓表示，航艦作為一個完整的體系性作戰能力建設，編隊需有航空兵、大中型水面艦艇、潛艦的配合。且還要搭配陸基航空兵、陸基岸防部隊等兵力。
就遼寧艦4月的實戰化演練看，尹卓指出，航艦編隊展開偵察預警體系的構建、電子對抗、對海作戰、對空作戰、對陸打擊、反潛作戰，是一個完整的體系性的作戰訓練，已初步形成戰術性的實戰作戰能力。（編輯：林克倫/邱國強）1070531