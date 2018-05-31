美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

（中央社台北31日電）針對美軍太平洋司令部改名為印太司令部，被認為意在遏制中國，中國外交部發言人華春瑩今天說，「不管名字怎麼改、怎麼叫」，美方都應「以負責任的態度，在亞太地區存在」。

中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體詢問時，作上述表示。

華春瑩首先說，「不管名字怎麼改、怎麼叫」，美方都應「以負責任的態度，在亞太地區存在，為地區和平穩定發揮建設性的作用」。

她接著針對前美軍太平洋司令部司令哈里斯指「中國仍將是美國最大的長期挑戰」說，這是「典型的以己之心度人之腹的例子」，沉迷和追逐霸權的人，總會覺得別人在覬覦自己的霸權。