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中央社

美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

中央社2018/05/31 18:21
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北31日電）針對美軍太平洋司令部改名為印太司令部，被認為意在遏制中國，中國外交部發言人華春瑩今天說，「不管名字怎麼改、怎麼叫」，美方都應「以負責任的態度，在亞太地區存在」。

中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體詢問時，作上述表示。

華春瑩首先說，「不管名字怎麼改、怎麼叫」，美方都應「以負責任的態度，在亞太地區存在，為地區和平穩定發揮建設性的作用」。

她接著針對前美軍太平洋司令部司令哈里斯指「中國仍將是美國最大的長期挑戰」說，這是「典型的以己之心度人之腹的例子」，沉迷和追逐霸權的人，總會覺得別人在覬覦自己的霸權。

華春瑩提到說，不知道美國「能不能也像中國一樣坦然向世界宣告：美國永遠不稱霸，永遠不搞擴張？」

她說，美國在南海地區軍事存在，遠遠超過中國和其他南海沿岸國家軍力的總和，美國軍艦「放著寬闊的南海航道不走，偏偏不時故意闖入中國有關島礁鄰近海域，還美其名曰『航行自由行動』。美方要的是國際法賦予的航行自由，還是橫行自由？」

華春瑩聲稱，中國不是在南海最早部署武器的國家，也不是部署武器最多的國家，更不是在南海軍事活動最頻繁的國家。「到底是誰在南海推動軍事化，大家可以擦亮眼睛，答案不言自明」。（編輯：邱國強/林克倫）1070531

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