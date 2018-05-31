最新財產申報 NCC主委詹婷怡投資國片千萬

（中央社記者劉麗榮台北31日電）監察院今天公布最新財產申報資料，國家通訊傳播委員會主任委員詹婷怡投資「父後七日」等4部國片新台幣1100萬元。新任促轉會副主委張天欽與妻子共同申報存款3147萬餘元。

根據監察院最新公布的財產申報資料，詹婷怡擁有一筆土地、兩筆建物、一輛本田CRV汽車、存款有104萬755元、8筆保單，債務有1195萬餘元，主要為房屋貸款。

值得一提的是，詹婷怡投資「父後七日」、「進擊之路」、「龍飛鳳舞」、「阿麗芙」等國片共1100萬元，她同時也是「父後七日」的共同製片，「龍飛鳳舞」和「進擊之路」的監製。