NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈果中驚喜　花壇天蜜哈密瓜拒當香菸奴隸　大聲向菸說「不」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

專訪／孫可芳無懼金鐘魔咒　在《奇蹟的女兒》展現光芒

記者徐郁雯／專訪2018/05/31 22:00
▲孫可芳演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）
▲孫可芳演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

孫可芳在第52屆金鐘獎，以植劇場《天黑請閉眼》獲得「最佳女配角」，雖然出道的時間不算早，但在經過王小棣導演的指導下，孫可芳蘊含豐富靈魂的戲胞，透過她的演出，早已傳達到世界每個角落。孫可芳與温貞菱、連俞涵演出公視《奇蹟的女兒》，扮演「淑美」一角，她跟劇中角色一般擁有百分百的天真、熱情，對這世界總有一股浪漫的傻勁。

約訪這天，孫可芳拍攝許多前導宣傳影片，太陽正烈的時刻，在戶外拍攝絲毫沒有怨言、反而還開心地蹦蹦跳跳，笑說：「我很像猴子齁。」說著說著還拿著路邊的樹葉，俏皮表示：「這樣很有越南風情。」全場都被她開朗又可愛的個性感染笑出聲。孫可芳沒有因為爆紅而迷失自己，還是那個看到豔陽好天氣，就會笑著瞇起眼的女孩。


▲孫可芳演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

身為「Q Place表演教室」成員之一的孫可芳，在演完《天黑請閉眼》後，坦言曾擔心沒有戲約上門，但幸好她的擔憂沒有成真，反而有各種不同類型的角色接踵而來。孫可芳表示，當初接演《奇蹟的女兒》，雖然早知道是用全台語，但她仍然擔心：「會不會就這樣丟小棣老師的臉？」幸好，孫可芳的努力沒有白費，即便與實力派的温貞菱、連俞涵對戲，她獨特的光芒也沒有被掩蓋。

談起與鄭文堂導演首次合作，孫可芳難掩緊張心情，即便在片場，都不敢主動去跟導演聊天：「我是那種用玩笑化解不安的人，就算做了很多功課、背劇本，但因為角色關係在現場會笑笑鬧鬧，所以很怕導演覺得我不認真。」她坦言，一開始不知道鄭文堂導演想看到什麼方式的演出，所以就放手一博，導演反而也覺得自然，讓她鬆了一口氣。


▲孫可芳曾獲得金鐘獎肯定。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

孫可芳透露，在她的演戲歷程中，只想演好每個不同角色，即便早知道演出的「淑美」不是要角，但角色形象新鮮，也讓她毫無窒礙的爭取演出。孫可芳表示，在劇中飾演女工的她，需要用到裁縫機，但舊時代的裁縫機非常難用，一個不小心還會卡針，這些小細節，在別人耳裡聽起來可能沒什麼，卻是她用心的每一個時刻。

問及哪一個橋段最讓她印象深刻？孫可芳則說，當時第一個鏡頭，是要與温貞菱演一場情緒很重的戲。早聽聞温貞菱非常會演戲的她，坦言擔心無法快速進入角色，沒想到一到現場看到温貞菱，兩人僅靠眼神交流，就好似劇中的好閨密般，早形影不離十幾年。

「我一看到她的眼神，就覺得她好厲害」，孫可芳止不住對温貞菱的讚嘆。她表示，過去與連俞涵早已認識，但兩人對手戲沒這麼多，反倒要與初次見面的温貞菱演出好姊妹，著實有些擔心。但連俞涵在私下，也會適時的把孫可芳拉近她與温貞菱的談話中，3人也就更為熟識。


▲孫可芳演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）


▲孫可芳不擔心金鐘魔咒。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

即便温貞菱年紀比她小，但孫可芳認為：「資歷比年齡重要，我會帶著學習的心情，看温貞菱怎麼溝通。」孫可芳為人謙虛又溫暖，對於自己努力練習台語的部分，總用非常平淡的詞句帶過，僅笑說會與前輩黃鐙輝討教。

訪問到一半，鄭文堂導演剛好在錄製對於每個演員的感想，其中他誇讚孫可芳是「很特別的演員」，讓孫可芳難掩興奮，用手遮著嘴巴笑說：「太開心了！」從她的表情，不難看出她是真的打從心底高興，像是一朵綻放的向日葵，那樣耀眼。

提及在得了金鐘獎後，心境有無不同改變？孫可芳坦言從《天黑》走紅後，走在路上會有很多注目眼光，讓她一度很不習慣，但隨著有民眾會跑來跟她說：「小姐，我覺得妳演的戲很棒。」也讓她逐漸有了信心，認為獲得了許多友善的迴響。


▲孫可芳在《奇蹟的女兒》飾演「淑美」。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）


▲孫可芳擁有獨特靈氣。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

孫可芳透露，當時入圍金鐘獎、非常開心，但也認為入圍就是肯定，還覺得沒得也不會失落，但真的領到獎後，才驚覺「沒得會很失落」，而她當時緊張到拿著小抄上台，事後覺得不太妥當，但有前輩跟她說：「妳拿著小抄很好，代表妳很重視。」

談及未來會不會畏懼「金鐘魔咒」，孫可芳表示：「入圍是實力，得獎是運氣！」也認為只要一直想著「入圍」這件事，就會侷限表演，所以接下來挑劇本、會以角色有趣為主。至於未來，孫可芳也繼續憑藉那一股天真又浪漫的衝勁，在演藝圈走出屬於自己的道路。

關鍵字奇蹟的女兒孫可芳
朴敘俊太自戀　超正祕書遞辭呈閃人東京影帝休息6個月　只為這件事

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan