專訪／孫可芳無懼金鐘魔咒　在《奇蹟的女兒》展現光芒

約訪這天，孫可芳拍攝許多前導宣傳影片，太陽正烈的時刻，在戶外拍攝絲毫沒有怨言、反而還開心地蹦蹦跳跳，笑說：「我很像猴子齁。」說著說著還拿著路邊的樹葉，俏皮表示：「這樣很有越南風情。」全場都被她開朗又可愛的個性感染笑出聲。孫可芳沒有因為爆紅而迷失自己，還是那個看到豔陽好天氣，就會笑著瞇起眼的女孩。

孫可芳在第52屆金鐘獎，以植劇場《天黑請閉眼》獲得「最佳女配角」，雖然出道的時間不算早，但在經過王小棣導演的指導下，孫可芳蘊含豐富靈魂的戲胞，透過她的演出，早已傳達到世界每個角落。孫可芳與温貞菱、連俞涵演出公視《奇蹟的女兒》，扮演「淑美」一角，她跟劇中角色一般擁有百分百的天真、熱情，對這世界總有一股浪漫的傻勁。



▲孫可芳演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

身為「Q Place表演教室」成員之一的孫可芳，在演完《天黑請閉眼》後，坦言曾擔心沒有戲約上門，但幸好她的擔憂沒有成真，反而有各種不同類型的角色接踵而來。孫可芳表示，當初接演《奇蹟的女兒》，雖然早知道是用全台語，但她仍然擔心：「會不會就這樣丟小棣老師的臉？」幸好，孫可芳的努力沒有白費，即便與實力派的温貞菱、連俞涵對戲，她獨特的光芒也沒有被掩蓋。

談起與鄭文堂導演首次合作，孫可芳難掩緊張心情，即便在片場，都不敢主動去跟導演聊天：「我是那種用玩笑化解不安的人，就算做了很多功課、背劇本，但因為角色關係在現場會笑笑鬧鬧，所以很怕導演覺得我不認真。」她坦言，一開始不知道鄭文堂導演想看到什麼方式的演出，所以就放手一博，導演反而也覺得自然，讓她鬆了一口氣。



▲孫可芳曾獲得金鐘獎肯定。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

孫可芳透露，在她的演戲歷程中，只想演好每個不同角色，即便早知道演出的「淑美」不是要角，但角色形象新鮮，也讓她毫無窒礙的爭取演出。孫可芳表示，在劇中飾演女工的她，需要用到裁縫機，但舊時代的裁縫機非常難用，一個不小心還會卡針，這些小細節，在別人耳裡聽起來可能沒什麼，卻是她用心的每一個時刻。

問及哪一個橋段最讓她印象深刻？孫可芳則說，當時第一個鏡頭，是要與温貞菱演一場情緒很重的戲。早聽聞温貞菱非常會演戲的她，坦言擔心無法快速進入角色，沒想到一到現場看到温貞菱，兩人僅靠眼神交流，就好似劇中的好閨密般，早形影不離十幾年。

「我一看到她的眼神，就覺得她好厲害」，孫可芳止不住對温貞菱的讚嘆。她表示，過去與連俞涵早已認識，但兩人對手戲沒這麼多，反倒要與初次見面的温貞菱演出好姊妹，著實有些擔心。但連俞涵在私下，也會適時的把孫可芳拉近她與温貞菱的談話中，3人也就更為熟識。



▲孫可芳演出《奇蹟的女兒》。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）



▲孫可芳不擔心金鐘魔咒。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

即便温貞菱年紀比她小，但孫可芳認為：「資歷比年齡重要，我會帶著學習的心情，看温貞菱怎麼溝通。」孫可芳為人謙虛又溫暖，對於自己努力練習台語的部分，總用非常平淡的詞句帶過，僅笑說會與前輩黃鐙輝討教。

訪問到一半，鄭文堂導演剛好在錄製對於每個演員的感想，其中他誇讚孫可芳是「很特別的演員」，讓孫可芳難掩興奮，用手遮著嘴巴笑說：「太開心了！」從她的表情，不難看出她是真的打從心底高興，像是一朵綻放的向日葵，那樣耀眼。

提及在得了金鐘獎後，心境有無不同改變？孫可芳坦言從《天黑》走紅後，走在路上會有很多注目眼光，讓她一度很不習慣，但隨著有民眾會跑來跟她說：「小姐，我覺得妳演的戲很棒。」也讓她逐漸有了信心，認為獲得了許多友善的迴響。



▲孫可芳在《奇蹟的女兒》飾演「淑美」。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）



▲孫可芳擁有獨特靈氣。（圖／記者陳明安攝，2018.05.31）

孫可芳透露，當時入圍金鐘獎、非常開心，但也認為入圍就是肯定，還覺得沒得也不會失落，但真的領到獎後，才驚覺「沒得會很失落」，而她當時緊張到拿著小抄上台，事後覺得不太妥當，但有前輩跟她說：「妳拿著小抄很好，代表妳很重視。」

談及未來會不會畏懼「金鐘魔咒」，孫可芳表示：「入圍是實力，得獎是運氣！」也認為只要一直想著「入圍」這件事，就會侷限表演，所以接下來挑劇本、會以角色有趣為主。至於未來，孫可芳也繼續憑藉那一股天真又浪漫的衝勁，在演藝圈走出屬於自己的道路。