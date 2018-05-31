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至少16大學申請漲學費 近3年最多

中央社2018/05/31 18:32
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北31日電）107學年大專校院學雜費調整案今天傍晚截止申請，教育部表示，截至傍晚5時，共收到16所大學提出申請，校數近3年最多，擬調漲幅度在2.5%至3.75%之間，後續將由學雜費審議小組審查。

教育部高教司科長李惠敏表示，可能還有少數學校的申請案仍在路上，16所大學是截至今天傍晚統計。教育部預計6月底前公告審議結果，審查重點包括財務、助學、辦學綜合績效，以及是否完善「資訊公開」和「審議公開」程序，與學生做好溝通。

根據教育部提供的資訊，目前提出申請的16校包括普通大學6校，中興大學、亞洲大學、輔仁大學、世新大學、中原大學、實踐大學。

技專共有10校，包括台灣科技大學、台北科技大學、樹人醫護管理專科學校、醒吾科技大學、慈惠醫護管理專科學校、經國管理暨健康學院、文藻外語大學、馬偕醫護管理專科學校、嘉南藥理大學、仁德醫護管理專科學校。

李惠敏強調，上述大學只是提出申請，後續還要由「學雜費審議小組」審查，才能確定是否能調整。審議小組成員包括相關機構代表、學者專家、學生代表、家長代表等。

根據教育部統計，105學年度共有14校申請調漲學費，最後通過2校，漲幅2.5%；106學年度則是1校提出申請，通過0校。

教育部於今年4月公告107學年大專校院學雜費收費基準，107學年學雜費收費基準調整基本幅度為2.07%，前一學年未調整者，可加上前一年基本調幅（0.44%），另若符合「專科以上學校學雜費收取辦法」第10條要件，包括有完善的助學計畫、支用計畫，以及資訊公開和研議程序公開等，最多可申請調漲3.75%。（編輯：李錫璋）1070531

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