至少16大學申請漲學費 近3年最多

（中央社記者陳至中台北31日電）107學年大專校院學雜費調整案今天傍晚截止申請，教育部表示，截至傍晚5時，共收到16所大學提出申請，校數近3年最多，擬調漲幅度在2.5%至3.75%之間，後續將由學雜費審議小組審查。

教育部高教司科長李惠敏表示，可能還有少數學校的申請案仍在路上，16所大學是截至今天傍晚統計。教育部預計6月底前公告審議結果，審查重點包括財務、助學、辦學綜合績效，以及是否完善「資訊公開」和「審議公開」程序，與學生做好溝通。

根據教育部提供的資訊，目前提出申請的16校包括普通大學6校，中興大學、亞洲大學、輔仁大學、世新大學、中原大學、實踐大學。