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中央社

避免混淆 取消地震報告發送保留地震速報

中央社2018/05/31 18:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北31日電）NCC今天表示，地震發生時，中央氣象局根據震度不同，訂出「地震速報」及「地震報告」類型，由於會造成民眾混淆，引起負面觀感，氣象局已申請取消「地震報告」，保留「地震速報」。

災防告警細胞廣播訊息系統105年5月起由交通部中央氣象局訂定發布訊息種類為「地震速報」及「地震報告」等不同類型，其中，「地震速報」發布條件為地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上或台北市政府所在地預估震度達3級以上，原則上自地震發生後平均約需10數秒，民眾手機就能接收地震速報訊息。

「地震報告」發布條件為氣象局發布顯著有感地震報告，縣市政府所在地觀測震度達3級以上，或台北市政府所在地震度達2級以上，地震發生後平均約需5分鐘民眾手機才能接收地震報告訊息，屬於事後報告類型。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天透過新聞稿指出，氣象局近2年實際運作顯示，民眾不易區分這2項訊息內容與功用，導致有民眾誤以為地震告警時效過慢等負面觀感，因此，氣象局已向國家災害防救科技中心申請取消地震報告發布作業，保留地震速報，並獲得同意。

雖然地震報告發送至手機服務取消，但地震報告內容仍可透過氣象局官網、臉書報地震、手機APP、簡訊與傳真等多重管道取得。

NCC表示，為了配合氣象局取消地震報告服務，NCC已經同步更新「災防告警服務專區」地震告警相關資訊，並督導5家行動通信業者，調整發布作業及更新官網災防告警服務專區宣導資訊。（編輯：林沂鋒）1070531

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