清大機器人分辨人車 自動轉彎不亂撞

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）國立清華大學資工系助理教授李濬屹與學生打造「NVISION II 智慧機器人」，以鏡頭透過深度神經網路分析，辨識人、車、建築物，不但能避開障礙物還可跟著人走，運用層面廣。

李濬屹受訪表示，去年因無意間看到機器人競賽的海報，決定帶著團隊投入AI人工智慧與自主機器人的研究領域，開始設計後，最先碰到的挑戰，是如何讓機器人分辨走在路上遇到的是人、車、樹或房子。

他解釋，團隊先將現實生活中的影像建檔，框出影像中的物體輪廓，例如將人物塗成紅色、車子塗成綠色、道路塗成紫色等，再分析光影、色澤、材質，分別定義後，轉換成機器人能解讀的影像，並在虛擬世界裡先「練功」。