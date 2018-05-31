疑初選結果充滿秋後算帳　花文之戰再起

嘉義縣長張花冠昨(30)日在民進黨中央黨部會議提案，表明2018的民進黨內初選提名作業黑箱與不公，並與立委陳明文再掀「花文戰」，張花冠憂心「那天被分屍！」，對嘉義縣黨部在2018年議員、鄉鎮長初選，要求立即重新提名。針對爭議，陳明文並未再出面，而由前嘉義縣黨部主委林沐惠在今(31)日提說明。

民進黨嘉義縣2018初選被認為「充滿黑箱與不公」，張花冠說梅山鄉長黨內提名，嘉義縣黨部不僅未通知要民調，也索取不到任何民調資料，縣黨部也不願透露民調機構，初選提名顯有黑箱作業之嫌；大林、溪口和梅山選區議員，本預計提名5名，如今僅提名入黨僅6個月的前鄉長劉邦詩女兒、前鄉長劉純婷胞妹劉雅文、入黨才8個月的太林鎮公所課長許有疆及現任議員郭芳宜，2位勤跑基層對黨有貢獻的老黨員反沒被提名，未曾徵詢也沒有協商，更沒有民調，實為不公，等等情事，頗有秋後算帳味道。