今日人物》影／「榮民變農民」　李振輝第一人

以前「荷槍」，現在「荷鋤」，陸軍上尉軍官退伍的李振輝，運用軍中所學的管理理念，在彰化縣花壇鄉開拓四公頃農地，李振輝退伍後的人生規劃相當成功，曾榮獲96年全國十大模範農民、100年彰化百傑及102年榮民楷模，彰化榮服處處長嚴俊峰31日前往拜訪，期間稱讚他順利由軍轉商並創業有成，除與榮服處簽訂特約商店之外，另外也歡迎退除役官兵到他公司任職，嘉惠榮民榮眷，實在是榮民楷模。



▲彰化榮服處處長嚴俊峰拜訪艾農生技公司總經理李振輝，李振輝介紹目前的產銷模式，雙方研討晉用退除役官兵事宜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

花壇鄉艾農生技公司總經理李振輝退役後先投入餐飲業，再返鄉創業，以經營素食生意開始，為與宗教性的素食市場區隔，他以健康美食為訴求，採用天然食材，推廣健康蔬菜飲食，並開發各式各樣的食品。



▲彰化榮服處處長嚴俊峰拜訪艾農生技公司總經理李振輝，李振輝介紹目前的產銷模式，雙方研討晉用退除役官兵事宜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

李振輝把艾草開發成保健食品、美容保養品、環境衛生、醫藥及文化用品等約有近百種多樣化主題產品，也成就了現在的艾草王國。目前全台共有近200個經銷地點，現準備進軍海外市場，並且擴大營業，也規畫結合醫療、長照，創造一個有機環境的療養院。



▲彰化榮服處處長嚴俊峰拜訪艾農生技公司總經理李振輝，李振輝介紹目前的產銷模式，雙方研討晉用退除役官兵事宜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

李振輝表示，艾草屬於一種靈草，白天見光要好，不能遮陰，夜間則要有露水滋潤才會長得好，且必須是獨立區塊，遠離污染源，但艾草讓荒地變良田，讓老農夫看見生機，也為當地創造不少工作機會。



▲彰化榮服處處長嚴俊峰拜訪艾農生技公司總經理李振輝，李振輝介紹目前的產銷模式，雙方研討晉用退除役官兵事宜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

李振輝他創設艾草生態教育農場、艾馨園家政班及艾草文化館等，以新飲食指導方針，創造安全飲食新希望，推廣安全無毒養生事業，促進台灣優質農產及休閒農業的發展，搭起生產與消費的橋樑，並協助台灣農民經營獲利，提供台灣消費者安全方便又物美價廉的購物通路。



▲彰化榮服處處長嚴俊峰拜訪艾農生技公司總經理李振輝，李振輝介紹目前的產銷模式，雙方研討晉用退除役官兵事宜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

李振輝說，高中畢業後，由於家裡環境因素，升學問題困擾著他，公費的軍校成了他最佳選擇，二年的學程，加上六年的服役，讓他在軍中學會了管理，也為他往後的人生奠定了很紮實的基礎，有感於自己也是從部隊退役後到社會就業、創創，深知退役袍澤工作轉換的困難，願意將他的經驗傳承給退除役官兵，讓他們也能開創事業第二春。



▲彰化榮服處處長嚴俊峰拜訪艾農生技公司總經理李振輝，李振輝介紹目前的產銷模式，雙方研討晉用退除役官兵事宜。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

嚴俊峰表示，促進就業一直是輔導會努力的方向，很高興李振輝在成功之餘，還能回饋給社會及退役袍澤，未來在提升就業服務外，也將輔以就學、職訓等補助措施，協助退除役官兵順利與社會職場無縫接軌，讓更多榮民在民間發光發熱，並嘉惠榮民榮眷。