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中央社

力挺台灣 美參議員帕度增訪台行程

中央社2018/05/31 18:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北31日電）繼美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）上週臨時新增訪台行程，表達對台支持後，另一位美國參議員帕度也臨時更改行程，將於明天訪台，力挺台灣。

知情官員今天表示，喬治亞州共和黨籍聯邦參議員帕度（David Perdue）預計明天早上抵台訪問，將晉見總統蔡英文，中午接受外交部長吳釗燮款宴，隨後將飛往東南亞訪問。

官員說，帕度特地變更亞洲行程，來台訪問，以行動力挺台灣；將與蔡總統、吳釗燮等政府高層，針對台美關係、國際情勢進行意見交換。

在中國打壓台灣加劇之際，美國國會議員挺台聲浪與行動不間斷。外交部表示，賈德納在出訪亞洲前夕，決定增加訪台行程，於26日、27日訪台，並將台灣列為出訪首站；在最近中國打壓台灣行動變本加厲之際，以親自率團訪台的方式，表達堅定支持的立場。

賈德納近期也與參院外委會亞太小組民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」（TIPA）。

賈德納受訪時表示，台灣安全與繁榮非常重要，且攸關美國利益；美國對台承諾是「全面且堅定的」（full and robust），美台之間合作密切。

有關美國支持台灣國際參與的具體方法，賈德納表示，他最近提出「台灣國際參與法案」，有提到美國直接向中國對話，表達美國支持台灣國際參與。同時，也鼓勵其他國際組織納入台灣。（編輯：鄭雪文）1070531

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