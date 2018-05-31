成霖去年約1.5元現金股利創近10年新高 6/28

水龍頭以及衛浴用品製造商成霖 (9934-TW) 今 (31) 日敲定對於去年股利約每股配發 1.5 元現金，將於 6 月 28 日除息，由於成霖自去年第 4 季起對於客戶端提出調高產品售價 2-3% 要求，預計效應在第 2 季陸續浮現其對於獲利挹注的成效，但在下半年的獲利挹注將較為明顯。

成霖去年的股利配發 1.5 元現金股利，也創下該公司近 10 年來的最高股利配發水準。

同時，成霖的產品調價效應及在北美的兩大衛浴品牌 Gerber 及 Danze 會有成長的表現挹注之下。今年的全年營收將較去年 179 億元呈現低個位數的成長。