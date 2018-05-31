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成霖去年約1.5元現金股利創近10年新高 6/28

鉅亨網2018/05/31 18:56
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水龍頭以及衛浴用品製造商成霖 (9934-TW) 今 (31) 日敲定對於去年股利約每股配發 1.5 元現金，將於 6 月 28 日除息，由於成霖自去年第 4 季起對於客戶端提出調高產品售價 2-3% 要求，預計效應在第 2 季陸續浮現其對於獲利挹注的成效，但在下半年的獲利挹注將較為明顯。

成霖去年的股利配發 1.5 元現金股利，也創下該公司近 10 年來的最高股利配發水準。

同時，成霖的產品調價效應及在北美的兩大衛浴品牌 Gerber 及 Danze 會有成長的表現挹注之下。今年的全年營收將較去年 179 億元呈現低個位數的成長。

以成霖營收結構而言，其配銷業務占營收比重 20-30%，產品品牌業務占 35-40%、代工業務占比重 35-40% 的水準，其中成霖的客戶包括 Costco、B&Q、Home Depot、TOTO 等通路及品牌衛浴產品廠。

成霖第 1 季營收 43.54 億元，毛利率 25.63%，季減 2.71%，年減 3.69%，稅後純益 7277 萬元，年減 48.55%，每股純益 0.2 元，法人預估在調價效益挹注之下，成霖今年營收及獲利將逐季緩步走高。

成霖日 K 線圖

 

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