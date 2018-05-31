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影／「教育用心、學生安心」助學生安心就學

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/31 23:11
▲彰化縣自強優秀學生獎學金頒獎典禮，平和國小舞蹈班演出揭開序幕，彰化縣長魏明谷頒發獎學金，期勉同學努力學習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）
▲彰化縣自強優秀學生獎學金頒獎典禮，平和國小舞蹈班演出揭開序幕，彰化縣長魏明谷頒發獎學金，期勉同學努力學習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

彰化縣106學年度第2學期「彰化縣自強優秀學生獎學金」於31日上午在彰化演藝廳舉行頒獎典禮，由榮獲彰化縣106學年度學生舞蹈比賽團體現代舞特優第一名的平和國小舞蹈班所帶來的舞碼揭開序幕，本學期共計有570位同學獲獎，由彰化縣長魏明谷表揚獲獎同學，魏明谷期勉同學努力學習，實現「實踐理想、開創未來、服務社會」的理念。


▲彰化縣自強優秀學生獎學金頒獎典禮，平和國小舞蹈班演出揭開序幕，彰化縣長魏明谷頒發獎學金，期勉同學努力學習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

魏明谷在會中也分享在他以前年代的獎學金是2百元，現在是5千元，差很多，以前拿到2百元，很高興，可以買一雙皮鞋，他也問在場獲獎同學拿到5千元想做什麼，幾乎所有同學都回答要存起來，令人感動。


▲彰化縣自強優秀學生獎學金頒獎典禮，平和國小舞蹈班演出揭開序幕，彰化縣長魏明谷頒發獎學金，期勉同學努力學習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

魏明谷表示，106學年度第2學期自強優秀獲獎學生共有570位，這些同學生活都比較辛苦，而且一邊讀書，回家後還要做家事或是幫忙爸爸媽媽的工作、照顧家人，在逆境的生活上都能往上爬，而且成績也很好。


▲彰化縣自強優秀學生獎學金頒獎典禮，平和國小舞蹈班演出揭開序幕，彰化縣長魏明谷頒發獎學金，期勉同學努力學習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

魏明谷指出，縣府為鼓勵經濟弱勢學生努力向上，設立自強優秀獎學金，最低5千元，大專以上發放8千元，希望同學都能自立自強，努力用功讀書，並且逆流而上，在逆境中不被環境打敗，突破經濟與環境的困頓，感受政府對他們的關心、師長同學以及社會對他們付出的愛，將來長大有一番事業後，能夠回饋社會，一起為彰化這塊土地努力，一起為家鄉奮鬥。


▲彰化縣自強優秀學生獎學金頒獎典禮，平和國小舞蹈班演出揭開序幕，彰化縣長魏明谷頒發獎學金，期勉同學努力學習。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

魏明谷說，透過自強優秀學生獎學金的設置，，提供設籍彰化縣滿6個月以上且前一學期學業及操行兩者成績平均皆在80分(甲等)以上公私立學校自強學生於各教育階段皆可提出申請，鼓勵獲獎同學「自立自強有信心」逆境中向上、克服困難，保持良好成績，為自己爭取榮譽。

關鍵字自強優秀學生獎學金平和國小舞碼魏明谷
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