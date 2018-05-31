影／專業的營養師打造長輩健康飲食

為提升銀髮飲食保健的觀念，彰化縣政府在花壇鄉花壇社區活動中心辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，31中午，彰化縣長魏明谷與長輩們共享美食，魏明谷說，銀髮族常因牙口老化與味覺退化，造成咀嚼不易或食之無味而影響健康，縣府藉由現在正夯的社區共餐，與專業的營養師合作，打造長輩健康飲食兼顧社會參與的社區活動。

魏明谷表示，人老時，手腳的肌肉會流失，容易肥胖，而且也比較沒力，可能也沒牙齒可以咀嚼，腸胃道的消化變差，介護食的觀念是從日本學習回來的，會依照長者的需求程度，將食物煮軟一點或是爛一點，讓長者都能吸收到食物的營養，活得健康、快樂、又長壽。



▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，提升社區對高齡飲食照顧觀念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

活動邀請靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系楊秋燕講師、衛生福利部彰化老人養護中心尤麗雯營養師至社區進行課程宣導，教導據點志工因應長者特殊飲食需求備餐，運用在地食材，製作出兼具美觀、可口、營養又易咀嚼的銀髮餐飲，藉此提升社區對高齡飲食照顧觀念，降低長輩因營養不良提早退化的風險。



▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，提升社區對高齡飲食照顧觀念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

84歲的賴李景雲阿嬤是位獨居長者，因社區近幾年開始供餐，阿嬤開始參與社區活動並擔任志工至廚房協助餐食，社區說阿嬤的拿手菜就是菜脯蛋了此次聽到可以參加介護食活動，覺得很有趣，可以跟老師學習不同的健康煮菜方式，和其他人一起煮飯一起吃飯是很棒的！也特別邀請阿嬤與縣長一起做菜。



▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，提升社區對高齡飲食照顧觀念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

課程過程，志工和長輩將透過分組進行討論，選出今日要烹煮的食材，現場實作，呈現當日所學。活動有近40位的志工以及長輩一同共襄盛舉，期待給長者更高品質的據點服務。



▲彰化縣政府辦理「翻轉社區照護共食新煮張-樂齡介護食宣導活動」，提升社區對高齡飲食照顧觀念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

花壇社區發展協會理事長陳振欽說，該社區平常以素食餐食為主，故此次活動特別設計以素食為主要供餐方式，運用當地的食材及專業人員的指導，讓志工及長輩製作出色、香、味俱全的料理，運用上菜秀方式提升自信心，讓料理更多元，讓社區用餐長者在飲食上得到更均衡的營養。