景氣復甦用人需求增 空缺率3年同期新高

（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處今天公布2018年2月空缺統計，由於景氣復甦、廠商用人需求增加，空缺率3.1%、創下近3年同期新高，空缺數則達24.4萬個，年增4.7%。

主計總處調查所指的「空缺」，意思是企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺，空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，由於員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處官員說明，當景氣好時，因用人需求增加，空缺數往往跟著上揚；以製造業為例，景氣增溫、訂單數增加，若現有人手無法應付，就得開出職缺，此時空缺數便隨之上揚。