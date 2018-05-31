三大法人賣超34億元 外資續砍電子三雄 反手敲進面

台股今 (31) 日因被動元件及矽晶圓族群出現拉回，所幸台積電及金融領軍撐盤，終場上漲 53.79 點，以 10874.96 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 28.74 億元，外資自營商賣超 0.8 億元，投信賣超 6.2 億元，自營商自行賣超 1.43 億元，自營商避險買超 1.51 億元，合計賣超 34.87 億元。外資續砍電子三雄，反手敲進面板雙虎。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 4165 口，淨部位多單回升到接近 4 萬口，來到 39572 口；投信回補空單 317 口，淨部位空單來到 24261 口；自營商回補空單 383 口，淨部位空單降到 2322 口，合計三大法人加碼多單 4865 口，淨部位多單為 12989 口。