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影／彰化秀傳醫院號召民眾　宣誓無菸檳醫院

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/31 23:19
▲彰化秀傳紀念醫院邀請民眾宣誓無菸檳醫院，副院長楊基滐帶領秀傳員工和現場民眾簽署無菸檳宣誓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）
▲彰化秀傳紀念醫院邀請民眾宣誓無菸檳醫院，副院長楊基滐帶領秀傳員工和現場民眾簽署無菸檳宣誓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

戒菸能降低心血管疾病風險，一起響應「世界無菸日」吧！響應世界衛生組織訂定的「世界無菸日」，彰化秀傳紀念醫院31日上午在總院舉辦「遠離癮君子，別讓壞檳友靠近你」宣誓活動，院長李佩淵、副院長楊基滐、胸腔內科主任林昌生和病友、員工一同聲明「我支持秀傳無菸檳醫院」誓言，付出行動守護自己及他人健康。


▲彰化秀傳紀念醫院邀請民眾宣誓無菸檳醫院，副院長楊基滐帶領秀傳員工和現場民眾簽署無菸檳宣誓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

彰化秀傳醫院為提供戒菸、戒檳衛教服務之醫療院所，全面禁止吸菸、嚼檳榔，院長李佩淵表示，在「世界無菸日」舉辦活動，希望每一人從今以後都可以不抽菸、不嚼檳榔，能跟香菸、檳榔說掰掰。

活動現場邱先生、王先生現身分享成功戒掉長期成癮習慣的心路歷程，鼓勵癮君子及早戒菸、戒檳，只要有決心，再配合門診服務，透過醫師、個案管理師等衛教協助，就能克服成癮性。


▲彰化秀傳紀念醫院邀請民眾宣誓無菸檳醫院，副院長楊基滐帶領秀傳員工和現場民眾簽署無菸檳宣誓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

28歲邱先生在國一時因好奇心染上菸癮，出社會後，廚師工作環境規定不能抽菸，且覺得體力比同事差。他到醫院就醫時看到「戒菸又省錢」海報，興起戒菸念頭，105年8月戒菸成功後不僅就醫次數減少、體力變好、皮膚更光滑，思緒也更清晰，做出創新美味料理。


▲王先生在現場把菸及檳榔交給醫師處理掉，證明戒菸、戒檳的決心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

67歲王先生抽菸、嚼檳榔約有40幾年，8、9年前因病痛來秀傳就醫，後來發現罹患肝臟腫瘤，去年年底病情復發，今年5月初再開刀，他在開刀前下定決心戒除菸檳，如今身體精神變好。王先生站出來鼓勵成癮者戒除菸檳，為自身健康負責任。


▲王先生在現場把菸及檳榔交給醫師處理掉，證明戒菸、戒檳的決心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

林昌生說，點燃一支香菸，會產生7千多種化學物質，其中還超過90種致癌物，危害吸菸者自身健康，也影響周圍人們。國民健康署曾公告，台灣約2萬4,000名吸菸者死於吸菸、近2,600名非吸菸者死於二手菸害，平均不到20分鐘就有1人因菸害失去生命。而檳榔也被證實會致癌。


▲王先生在現場把菸及檳榔交給醫師處理掉，證明戒菸、戒檳的決心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

彰化秀傳紀念醫院邀請民眾宣誓無菸檳醫院，也邀請網友至臉書粉絲專頁按讚留言「我支持秀傳無菸檳醫院」並tag兩位朋友就能參與抽獎活動，一起向菸檳說不，讓健康更長久。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

關鍵字檳榔戒菸無菸檳醫院世界無菸日
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