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銀行外幣優利定存吸金 6月續推逾2.5%美元高利方

鉅亨網2018/05/31 19:17
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近期美元指數回落，但銀行仍看好美元長期走強趨勢，陸續加碼推出美元優利定存方案，其中土銀今 (31) 日宣布 5 月優利方案續延長至 6 月底，其中 9 個月及一年期年利率達 2.5%，花旗銀宣布的外幣優利定存則主打短天期，雙週期年利率也可到 2.58%。
 
針對近期美元走勢，匯銀人士表示，美元這波漲勢從 4 月中旬開始，上漲原因包括美國經濟數據支撐，以及聯準會緩步升息步伐不變，使美元受到市場資金的青睞。

匯銀人士指出，近期受到義大利政治局勢稍微減緩，帶動歐元反彈，壓抑美元漲勢，不過，短中期來看，估計在 11 月美國中期選舉前，美元回升走強機率仍高。

在看好美元走強趨勢下，今年來銀行陸續推出的美元優利定存方案搶客，土銀今 (31) 日宣布，由於民眾有賺匯差和利差的需求，今年推出的美元優利定存方案反應熱烈，因此將優利方案延長至 6 月 30 日止。

根據土銀美元優利定存方案，民眾在臨櫃辦理單筆 5000 美元以上，或是網銀單筆 1000 美元以上，3 個月年利率 2.1%，6 個月以上年利率 2.2%；此外，若由臨櫃辦理，以新臺幣結購外幣存款、他行外幣匯入匯款等新資金達 10 萬美元以上，則有 6 個月、9 個月及一年期年利率 2.5% 的優惠。
 
而花旗銀今日也宣布 6 月外幣高利定存方案，主打短天期，美元部分雙週期年利率 2.58%、一個月年利率 2.38%，單筆最低承作金額 1.5 萬美元，期限至 6 月 29 日截止。值得留意的是，資金條件需要為新存或是匯入非美金的新資金，並以該筆資金轉換為美金後辦理定存。

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