銀行外幣優利定存吸金 6月續推逾2.5%美元高利方

近期美元指數回落，但銀行仍看好美元長期走強趨勢，陸續加碼推出美元優利定存方案，其中土銀今 (31) 日宣布 5 月優利方案續延長至 6 月底，其中 9 個月及一年期年利率達 2.5%，花旗銀宣布的外幣優利定存則主打短天期，雙週期年利率也可到 2.58%。



針對近期美元走勢，匯銀人士表示，美元這波漲勢從 4 月中旬開始，上漲原因包括美國經濟數據支撐，以及聯準會緩步升息步伐不變，使美元受到市場資金的青睞。

匯銀人士指出，近期受到義大利政治局勢稍微減緩，帶動歐元反彈，壓抑美元漲勢，不過，短中期來看，估計在 11 月美國中期選舉前，美元回升走強機率仍高。