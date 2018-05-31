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中央社

洪耀福：姚文智會衝到第一 沒有棄保問題

中央社2018/05/31 19:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨秘書長洪耀福今天說，台北市長參選人姚文智會衝到第一，「沒有棄保的問題」；民進黨要抱著「置之死地而後生」的心情背水一戰，才能求勝，這是今年選戰要有的心理準備。

民主進步黨中執會昨天正式通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長；今年台北市長選戰，台北市長柯文哲尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中披掛上陣力拚奪回首都。

洪耀福今天向媒體分析台北市長選情。他說，這是一個三強的選戰，三強誰勝出很難講；現在姚文智民調低，是因為「我們的人還沒歸隊」。

媒體詢問，如果最後丁守中民調第一，柯文哲第二，姚文智第三，是否可能發生棄保；洪耀福說，「不會啦！姚文智會第一名的！沒有棄保的問題」，民進黨的人擅長在逆勢裡面打選戰。

至於，姚文智如何從墊底衝到第一；洪耀福說，「要相信姚文智」。

洪耀福說，今年的選舉，民進黨沒有把任何選區視為「優勢區」或「艱困區」，每個選區都是「置之死地而後生」，背水一戰才能求勝；不管哪個選區民調贏多少或輸多少，都視為一樣的，這是今年打選戰最基本心理準備。

外界質疑，姚文智是「選假的」；新北市長朱立倫指，沒有登記以前都還有變數。洪耀福反諷，「選假的只有國民黨，我們不會」。

他說，民進黨提名了，姚文智當然就是拚到底，只要姚文智能突出自己的優點，提市政建設看法，自然就有致勝機會。

洪耀福還說，丁守中不要看不起姚文智，丁守中是個悲劇人物，丁守中上次立委選舉輸給吳思瑤，應該深刻反省輸的原因，「連吳思瑤都打不贏了，怎麼會有驕傲心態」；如果丁守中性格不改，會重蹈悲劇命運。

洪耀福認為，今年這場選舉，改革與反改革力量終須一戰，改革與反改革的對峙裡面，狹路相逢勇者勝，民進黨勇於堅持改革的路線，與反改革的力量對抗鬥爭。

至於，柯文哲是改革還是反改革；洪耀福說，選民自己去判斷，「當我們與丁守中對決時，柯文哲就不重要了。」（編輯：趙蔚蘭）1070531

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