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〈威盛轉骨〉嵌入式系統營運轉旺 馬偕醫院、錢櫃與機

鉅亨網2018/05/31 19:26
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IC 設計廠威盛 (2388-TW) 近來積極調整營運體質，成效漸顯，威盛嵌入式事業部總經理吳億盼今 (31) 日表示，目前已取得馬偕醫院叫號螢幕系統訂單、國內外許多機場的 PIDS 系統訂單及錢櫃點唱機點播與播放系統訂單等，並看好今年企業物聯網相關業務成長可期。

威盛目前主要事業為嵌入式系統與晶片兩大業務，而嵌入式系統又可分為智慧城市與企業物聯網兩大市場，從智慧城市部分來看，吳億盼表示，除原有的新光三越戶外看板等訂單外，也接獲馬偕醫院叫號螢幕系統訂單，該系統可與馬偕的 IT 系統對接，也就是從原先單純電視牆業務出發，正式跨入企業或醫院的 IT 大腦。

吳億盼透露，除機捷乘客資訊系統訂單外，今年也陸續取得國內外許多機場 PIDS 系統訂單，且目前飛機機艙內過半的娛樂系統與遙控終端裝置，都是來自威盛的技術。

企業物聯網部分，吳億盼表示，醫療方面已切入醫療用 M2M Gateway 與糖尿病治療等領域，也與中國前幾大加油站合作智慧汽油加油站、與物流公司合作智慧置物櫃等，在日本市場方面，計程車派遣系統與地圖導航系統等，除切入計程車市場外，也已陸續取得貨車與起重機等項目，此外，也已取得錢櫃的點唱機點播與播放系統訂單。

目前在嵌入式系統業務部分，營收來源以發展較久的企業物聯網為主，約占超過 7 成，吳億盼並看好今年企業物聯網業務成長性可期。

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