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小米8旗艦機登場　全球首款臉部辨識安卓手機

記者易皓瑜／台北報導2018/05/31 19:42
▲小米旗艦手機小米 8 在大陸深圳首度亮相。同時發布 5.88 英吋小屏旗艦機小米 8 SE等產品。（圖／小米提供）
▲小米旗艦手機小米 8 在大陸深圳首度亮相。同時發布 5.88 英吋小屏旗艦機小米 8 SE等產品。（圖／小米提供）

小米今（ 31 ）日在深圳發布了全新的旗艦機種小米 8 和 5.88 英吋小屏幕旗艦機小米 8 SE。此外，也推出了小米手環 3、小米 VR 一體機、小米電視 4 以及支援 33 款小米手機的 MIUI10 作業系統。 

屏幕 6.21 英吋的小米 8 作為小米手機 8 周年紀念款，成為全球首款搭載「 Face ID 」臉部辨識的安卓手機。外型採瀏海頭設計，但可設定隱藏螢幕瀏海。備受矚目的「 Face ID 」身份識別功能，採 3D 結構光技術，可掃描臉部毫米級 3D 深度資料，相較於指紋識別，誤識率僅為百萬分之一。另外，用戶還可使用全新的「米萌」功能，通過捕捉、分析面部肌肉運動，製作並分享屬於自己的 3D 動畫表情包。 


▲從小米 CEO 雷軍早先在發布會前曬出的一張使用小米８拍攝的照片可見，其旗艦機種的高規格性能。（圖／翻攝 雷軍微博）

相機規格方面，採 AI 1200 萬變焦雙攝鏡頭，其 AI 深度學習技術可智慧識別背景環境與人臉資訊，藝術化處理圖片，識別面部方向並讓光源智慧跟隨。從小米 CEO 雷軍早先在發布會前曬出的一張使用小米８拍攝照片可見，其超廣角鏡頭與高彩度對比的優越表現。同時，小米８照相評測功能更在 DxOMark 獲得 105 高分。 

而對於愛自拍的用戶，其搭載的 AI 美顏相機已是小米美顏的第五代產品。搭上現今最熱的短視頻風潮，透過小米 8 自拍可重塑五官，打造側顏美、隆鼻、花瓣唇等效果。 

小米 8 使用高通（ Qualcomm ）年度旗艦處理器驍龍 845，成為全球首款雙頻 GPS 手機 。驍龍 845 支持 ARM 最新的 DynamIQ 技術，可在進行多核運算時讓資源配置更智慧、更省電。 而其中的高通人工智慧引擎 AIE 845，更在安兔兔性能測試達 301472 分。 

此外，小米做為本年度的旗艦機種，推出了「透明探索」版本的小米 8。背部採用透明的四曲面玻璃，同樣支援壓感式螢幕指紋和「 Face ID 」人臉識別兩大黑科技。小米 8 透明探索版使用的編碼結構光模式可以降低「 Face ID 」的演算法功耗，從而更快速匹配面部特徵點。 

小米 8 和小米 8 SE 分別將於 6 月 5 日和 6月 8 日在中國大陸正式開售，台灣也預計於近期上市。

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