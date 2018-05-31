影／彰化衛生局公布第一波端午節食品抽驗　1件不合格

吃酸菜要小心！為維護民眾端午節食品衛生安全，彰化縣衛生局近日針對轄內傳統市場、食材批發商、生鮮超市、大賣場、南北雜貨店及粽子製造場所等進行端午節應節食品抽驗，食品衛生科長林毓芬31日表示，檢驗結果有1件「小酸菜」檢出漂白劑二氧化硫超標，已於第一時間移請來源廠商所轄雲林縣衛生局進行追查及處辦。

端午節的到來，彰化縣衛生局兵分多路的抽驗肉粽、鹼粽及包粽餡料食材（包括：菜脯、香菇、蝦米、豬肉、鹹蛋黃、栗子、糯米、花生、酸菜等）計93件，檢驗防腐劑、黃麴毒素、漂白劑、甜味劑、甲醛、動物用藥、蘇丹色素及硼砂等項目，檢驗結果1件「小酸菜」檢出漂白劑二氧化硫0.349g/kg(標準0.03 g/kg以下)超量不合格，違規率1.1%，林毓芬說，依食品安全衛生管理法第18條規定，可處以3萬元以上，300萬元以下之罰鍰。



▲彰化縣衛生局針對轄內傳統市場、食材批發商、南北雜貨店、生鮮超市、大賣場及粽子製造場所等進行端午節應節食品抽驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

林毓芬表示，亞硫酸鹽雖為合法之食品添加物，但對氣喘患者可能誘發氣喘等不適的症狀，因醃漬蔬菜多為散裝，常溫販賣，有添加防腐劑及漂白劑超量的可能，建議消費者選購時，優先選擇冷藏且標示完整的包裝產品，不要購買來源不明、顏色太白、太鮮豔或有刺鼻味道的產品，烹調前，可以清(溫)水浸泡 30 分鐘，沖洗後再下鍋，並開蓋烹煮，讓二氧化硫揮發，可減少二氧化硫殘留，及降低鹽分。



▲彰化縣衛生局針對轄內傳統市場、食材批發商、南北雜貨店、生鮮超市、大賣場及粽子製造場所等進行端午節應節食品抽驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）

衛生局提醒，粽子主要原料為糯米，不易消化，且含油量高，纖維含量不足，1顆肉粽約等於1-2碗飯的熱量，食用時最好能搭配蔬果，自製肉粽可添加香菇及筍子、以五穀米取代部分糯米，增加纖維含量；以瘦肉、海鮮取代三層肉，以栗子取代鹹蛋黃，減少含油量攝取，並減少甜辣醬、醬油膏等高鈉沾醬的使用，以安心過端午。



▲彰化縣衛生局針對轄內傳統市場、食材批發商、南北雜貨店、生鮮超市、大賣場及粽子製造場所等進行端午節應節食品抽驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.31）