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中央社

香港旺角事件 10名被告被判刑

中央社2018/05/31 19:24
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港31日電）香港旺角事件今天由法院宣判，10名被告中的9人刑期由2年9個月至4年3個月不等。其餘一人則獲判進入教導所。

西九龍裁判法院先前裁定9名曾參與旺角事件的被告暴動罪、刑事毀壞罪或襲警罪成立；另有一人在審訊前自行承認參與暴動罪。

綜合電子媒體報導，西九龍裁判法院下午先後對各人宣布刑期，今年19歲的首被告莫嘉濤被判入獄4年3個月；莫嘉濤犯案時只有17歲。

據報導，法官在開庭時說，暴動是集體暴力罪行，被告不僅要為個人行為負責，他們利用人多勢眾達致共同目的，也須就集體用非法暴力負刑責。

法官說，法庭有責任保障公眾秩序，判刑須達阻嚇效果，刑罰只會考慮行為的暴力程度，而不會考慮行為是否源於政治訴求。

法官又說，如果首被告有能力明白民主的普世價值，沒有理由不明白當時前線警員是在執行職務，不應對無辜的警員施襲。

2016年2月8日農曆大年初一晚間，本土民主前線（本民前）以保衛路邊攤飲食文化為名，在旺角發起集會，高峰時有700人參加。

集會其後演變成暴力衝突，參與者以磚頭等物件襲擊警員，導致超過100人受傷，期間示威者曾焚燒垃圾桶。

事發後，警方拘捕了超過60人，當中超過30人被起訴，當時本民前的召集人是黃台仰，發言人是梁天琦，都是本民前的領軍人物，兩人及其他人之後被警方拘捕及起訴。

在案件審訊前，黃台仰和本民前成員李東昇沒有依時向警方報到，早前法庭已下令通緝他們。有報導指出，黃台仰目前在英國藏匿。

梁天琦等多名核心人物也因此旺角事件而被起訴，高等法院上週判處梁天琦和另一人參與暴動罪名成立，預定下週判刑。（編輯：邱國強）1070531

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