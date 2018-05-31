鮮活果汁天津及廣東兩廠獲高新企業認證 所得稅降為1

鮮活果汁 (1256-TW) 對目前的昆山廠、天津廠及廣東廠都有擴產規劃，其中昆山二期廠房擴建規劃新建物流倉庫及自動倉儲系統，而天津及廣東廠則以擴大產能建置為主；鮮活果汁在今年起廣東及天津廠分別取得高新企業認證，獲租稅減免優惠 3 年。

鮮活果汁主管指出，天津廠在第 1 季已獲利經濟高新企業認證，而廣東廠將在第 2 季起開始商用，營利事業所得稅將由 25% 降為 15%。

鮮活果汁 2017 年賺圖 1 個股本，全年營收 29.17 億元，年增 8.88%，毛利率 29.92%，年增 0.61 個百分點，稅後純益達 2.87 億元，年增 26.42%，每股純益為 10.01 元。日前股東會決議去年盈餘每股配發現金股利 5 元。同時，鮮活果汁第 1 季營收 7 億元，毛利率 31.63%，季增 4.65 個百分點，年增 2.39 個百分點，稅後純益達 6544 萬元，季增 1.33 倍，年增 51.94%，每股純益為 2.13 元。