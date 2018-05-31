「侯友宜條款」？時力抗議通過容積無上限施行細則

時代力量新北市議員參選人彭勝韶、唐聖捷、曾柏瑜及陳志明，今（31）日連袂到新北市政府前召開記者會，批評新北市政府修正的「都市計畫法新北市施行細則」，放寬建築基地的開挖率，並刪除整體開發區容積的獎勵上限，質疑遇到選舉年就轉彎向建商靠攏，要求城鄉發展局撤回修正的草案。

時代力量反對新北市議會通過的「獎勵容積無上限」都計自治條例，沒想到新北市政府也跟進通過「容積無上限」的都計施行細則，質疑市府向建商靠攏；新北市政府回應，修正版本送內政部核備，若中央認為不妥，將直接修正內容後公告。

彭盛韶表示，監察院2010年糾正內政部應明訂獎勵容積的上限，內政部2013年修訂「都市計畫法台灣省施行細則」，沒想到新北市議會2017年底通過的自治條例，竟將容積獎勵上限的規範刪除；內政部4月發文新北市政府說明，結果新北市竟通過違反母法的施行細則，包括「特定區域送容積」及「獎勵容積無上限」。

唐聖捷指出，新北市政府城鄉局2015年援引監院糾正文，公開表態新北應遵守中央規範明定上限，但城鄉局這次為護航這份施行細，卻改口說因應實際需求移除獎勵容積的上限，形同2015年的城鄉局打臉2018年的城鄉局；說法徹底髮夾彎，到底是專業考量，還是選舉年的政治考量，相信大家看得很清楚。

曾柏瑜說，新北市議會通過違法的自治條例時，根本查不到誰提案、支持及表決贊成；陳志明認為，侯友宜提捷運沿線大規模都更的政見後，市府就通過放寬容積上限的施行細則，根本是「侯友宜條款」，呼籲市府撤回修正草案、內政部不能同意新北市的施行細則與自治條例，及市長參選人回應容積獎勵上限的立場。

城鄉局綜合規劃科長李擇仁回應，整體開發區不是沒有容積獎勵的上限，而是回歸各區的土地使用分區管制要點，因早期在規劃整體的開發區時，地主依據當時土地使用管制分區的容積獎勵估算成本，若受上限的規範，民眾配回土地恐大幅縮水、權益受損。