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「侯友宜條款」？時力抗議通過容積無上限施行細則

記者陳志仁／新北報導2018/05/31 20:17
▲時代力量質疑侯友宜提出捷運沿線大規模都更的政見後，新北市政府就立刻通過放寬容積上限的施行細則，是選舉年的政治考量。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.31）
▲時代力量質疑侯友宜提出捷運沿線大規模都更的政見後，新北市政府就立刻通過放寬容積上限的施行細則，是選舉年的政治考量。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.31）

時代力量反對新北市議會通過的「獎勵容積無上限」都計自治條例，沒想到新北市政府也跟進通過「容積無上限」的都計施行細則，質疑市府向建商靠攏；新北市政府回應，修正版本送內政部核備，若中央認為不妥，將直接修正內容後公告。

時代力量新北市議員參選人彭勝韶、唐聖捷、曾柏瑜及陳志明，今（31）日連袂到新北市政府前召開記者會，批評新北市政府修正的「都市計畫法新北市施行細則」，放寬建築基地的開挖率，並刪除整體開發區容積的獎勵上限，質疑遇到選舉年就轉彎向建商靠攏，要求城鄉發展局撤回修正的草案。

彭盛韶表示，監察院2010年糾正內政部應明訂獎勵容積的上限，內政部2013年修訂「都市計畫法台灣省施行細則」，沒想到新北市議會2017年底通過的自治條例，竟將容積獎勵上限的規範刪除；內政部4月發文新北市政府說明，結果新北市竟通過違反母法的施行細則，包括「特定區域送容積」及「獎勵容積無上限」。

唐聖捷指出，新北市政府城鄉局2015年援引監院糾正文，公開表態新北應遵守中央規範明定上限，但城鄉局這次為護航這份施行細，卻改口說因應實際需求移除獎勵容積的上限，形同2015年的城鄉局打臉2018年的城鄉局；說法徹底髮夾彎，到底是專業考量，還是選舉年的政治考量，相信大家看得很清楚。

曾柏瑜說，新北市議會通過違法的自治條例時，根本查不到誰提案、支持及表決贊成；陳志明認為，侯友宜提捷運沿線大規模都更的政見後，市府就通過放寬容積上限的施行細則，根本是「侯友宜條款」，呼籲市府撤回修正草案、內政部不能同意新北市的施行細則與自治條例，及市長參選人回應容積獎勵上限的立場。

城鄉局綜合規劃科長李擇仁回應，整體開發區不是沒有容積獎勵的上限，而是回歸各區的土地使用分區管制要點，因早期在規劃整體的開發區時，地主依據當時土地使用管制分區的容積獎勵估算成本，若受上限的規範，民眾配回土地恐大幅縮水、權益受損。

關鍵字時代力量獎勵容積無上限彭勝韶唐聖捷曾柏瑜陳志明侯友宜條款
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