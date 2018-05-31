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中央社

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

中央社2018/05/31 19:29
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北31日電）持有聯合國難民證的中國維權人士黃燕昨天獲准入境台灣安置3個月。她今天接受中央社記者專訪時，流淚訴說10多年來遭受中共迫害的過程，並不斷感謝台灣政府願意讓她入境安置。

黃燕29日持聯合國難民署核發的國際難民證，自印尼搭機抵達桃園國際機場，由台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏代向移民署提出入境申請。政府基於人道考量，昨天專案許可黃燕入境，停留時間3個月。

黃燕經過一夜休息，今天下午接受中央社記者專訪，還未坐定便是滿口稱謝。

她表示，抵達台灣時，移民署的官員隨即親切地帶她用餐、協助她採購生活必需品，並安排她在機場歇息的地方。「從沒見過這麼和善有禮的官員，還以為是NGO（非政府組織）的人呢」，「真的非常、非常感謝台灣政府」。

黃燕說，她從廣東獲釋後，在2016年底逃往香港，經由泛民主派議員協助，轉往泰國開刀治療癌症。隨後一年多裡，她輾轉流亡泰國與印尼之間，不斷遭受審問、扣留以及簽證過期就會被遣返的壓力。「10多年了，直到來到台灣，我終於能真正安心，這一切都不會再發生了」。

黃燕1970年出生於湖北的基督教家庭，因積極傳教，2003年開始遭到中共當局追捕，隨後逃往北京。她在2004年起接觸中國著名維權律師高智晟，聲援中國家庭教會，便遭到中國執法人員長達10多年的綁架、軟禁、關押。

回想這段過程，黃燕數度泣不成聲。她說，自己曾兩度遭到中國國內安全保衛毆打以致流產。被關押期間，更曾遭受獄方剝去全身衣褲，逼迫勞動。同樣因宗教因素入獄的受刑人想協助她，隨即遭獄方打斷雙腳。

黃燕也提到，自己罹癌後於2013年在湖北荊州首度接受手術，沒想到化療結束隔天就被執法人員強行帶走，軟禁數日，以致一度感染，差點喪命。

「我當時都生病了，什麼事情也沒做，也沒在網上發什麼文，卻還是被帶走」。執法人員甚至恐嚇她，要她把戶籍遷走，省得他們麻煩。

黃燕表示，家人這十多年來受到官方施壓，如今都不敢與她接觸；雖然丈夫現在也持有難民證流亡泰國，但中共挾持他的家人，因此丈夫這幾天就會返回廣州。「他曾跟我說過，是因為我生病，他才願意一直照顧我…否則早就斷了」。

談到未來的規畫，黃燕擦乾淚水鎮定地說，自己從事維權工作，如今能離開中國，哪怕有一點點能力，都希望能繼續幫助還在中國，受到迫害的人們。除了感謝之外，她也懇請台灣政府協助自己，向聯合國方面溝通，盡快安排她前往第三國。（編輯：邱國強）1070531

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