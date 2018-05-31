太折騰！D奶女友控「天天求愛遭拒」　次數曝光嚇壞網友

情侶、夫妻間性事是否契合相當重要，但若遇到這樣的對象，你吃得消嗎？一名女網友在臉書粉絲專頁「靠北男友」抱怨，每每向男友要求嘿咻時都被拒絕，甚至不管穿性感睡衣、大跳艷舞等，都無法激起對方性慾，讓她不禁質疑「我的要求很過分嗎？」不料，她一曝光自己平時求歡的次數，卻嚇壞大批網友，直呼：「只有耕死的牛，沒有耕壞的田！」

原 PO 表示，不論是穿性感睡衣、角色扮演、跳艷舞等方法她通通都試過了，仍無法激起男友性慾，男友甚至還向好友抱怨她「需索無度」，「工作忙我最多就要 1 次，平時我也很克制，每天最多最多 3 次，除非一起出門玩或者有連續假期，我才會要到 6 、 7 次，也只有 2 次是一整晚要他陪我，我只要求他讓我滿足啊！」