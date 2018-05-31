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太折騰！D奶女友控「天天求愛遭拒」　次數曝光嚇壞網友

生活中心／綜合報導2018/05/31 19:45
▲太折騰！ D 奶女友控「天天求愛遭拒」，次數曝光嚇壞網友。（圖／翻攝自 pixabay ）
▲太折騰！ D 奶女友控「天天求愛遭拒」，次數曝光嚇壞網友。（圖／翻攝自 pixabay ）

情侶、夫妻間性事是否契合相當重要，但若遇到這樣的對象，你吃得消嗎？一名女網友在臉書粉絲專頁「靠北男友」抱怨，每每向男友要求嘿咻時都被拒絕，甚至不管穿性感睡衣、大跳艷舞等，都無法激起對方性慾，讓她不禁質疑「我的要求很過分嗎？」不料，她一曝光自己平時求歡的次數，卻嚇壞大批網友，直呼：「只有耕死的牛，沒有耕壞的田！」

原 PO 表示，不論是穿性感睡衣、角色扮演、跳艷舞等方法她通通都試過了，仍無法激起男友性慾，男友甚至還向好友抱怨她「需索無度」，「工作忙我最多就要 1 次，平時我也很克制，每天最多最多 3 次，除非一起出門玩或者有連續假期，我才會要到 6 、 7 次，也只有 2 次是一整晚要他陪我，我只要求他讓我滿足啊！」

此外，原 PO 也描述自己的身材條件，「我 174 / 34 D / 25 / 34 ，臉的話素顏不差，因為平時我都不化妝，當然他認識我的時候也是素顏的樣子，通常是去比較正式的場合我才會畫淡妝」，並好奇問網友「有沒有讓男友性慾變強的方法？」

貼文一出，網友紛紛嚇喊「女的再漂亮，男的也經不起這麼折騰」、「只有耕死的牛，沒有耕壞的田」、「每天最多三次？也太有壓力了吧！」「妳需要兩個男朋友」、「偶爾的話還好，真長時間下來這身體不好的真的撐不住啊～」還有網友調侃「妳很適合跟我男友在一起，真的覺得一天打那麼多次炮很累，不如我把男友送妳好了」。

關鍵字靠北男友嘿咻性行為性慾求歡
慘！保時捷停這樣　泊車小弟GG了

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