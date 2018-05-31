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「拔管」風波再起！彭文正遭控剽竊連署書　台大生喊告

生活中心／綜合報導2018/05/31 19:54
▲彭文正(右)遭控剽竊台大學生邀請管中閔到畢業典禮致詞的連署書內文，引發連署學生不滿，不排除提出告訴。（圖／NOWnews資料照）
▲彭文正(右)遭控剽竊台大學生邀請管中閔到畢業典禮致詞的連署書內文，引發連署學生不滿，不排除提出告訴。（圖／NOWnews資料照）

台大準畢業生發起連署，邀請校長當選人管中閔在畢業典禮以貴賓身分致詞，但有學生透過「台大自主聯盟」代發消息，指控媒體人彭文正竄改學生連署書，變成「邀請管中閔台大畢業典禮公開道歉」連署書並貼在個人臉書上，表示不排除提出告訴。

「原來『知恥近乎勇、無恥近乎神勇』不是一句戲謔話而已！」台大自主聯盟臉書今（ 31 ）日協助轉貼學生訊息指出，近日台大畢業生發起邀請管中閔教授到今年的畢業典禮上擔任貴賓致詞的連署，希望聽到這位校長當選人對畢業生未來人生規畫的建議，也希望管教授分享自身的經歷以為借鏡，在 2 天內已有超過 500 人參加連署。


▲台大準畢業生近日發起連署，邀請管中閔赴畢業典禮致詞。（圖／翻攝自連署網頁 , 2018.05.31）

連署學生指控，媒體人彭文正以其個人顛倒是非之觀點，假台大學生發起聯署信之實，剽竊學生聯署公開文四個段落文字共 304 字，創其個人的連署信函，而在彭文正的連署文中，更有多個段落的開頭部分都逐字照抄學生文稿，以混視聽，誤導大眾以為是原台大畢業生所發起，嚴重損及台大聯署信發起人之名譽，其行為應為社會大眾所唾棄。

連署學生表示，彭文正或有不同心念，但其於媒體表達方式及發文行徑均甚惡劣，其行為似已涉犯著作權法第 91 條第 1 項重製罪及刑法第 310 條第 2 項加重誹謗罪嫌，發起連署之學生不排除將提出刑事告訴，以懲不法。


▲台大自主聯盟轉貼學生訊息，指控媒體人彭文正剽竊連署書，並表示不排除提告。（圖／翻攝自臉書 , 2018.05.31）

關鍵字管中閔台大連署彭文正剽竊台大自主聯盟
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