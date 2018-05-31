敘利亞總統要求美軍離境 矢言繼續收復失地

（中央社貝魯特31日綜合外電報導）敘利亞總統阿塞德表示，美國應該汲取伊拉克戰事的教訓，自敘國撤軍。他也矢言，不論透過談判或武力，都將收復民兵組織所佔領的地區。

阿塞德（Bashar al-Assad）接受「今日俄羅斯」（Russia Today) 訪問時表示，敘國如今已敞開與敘利亞民主力量（SDF）談判的大門。

SDF是以庫德族為主的民兵聯盟，受美國支持，目前控制敘國北部及東部部分地區，美軍也在這些地區駐紮。

阿塞德說：「這是第一種選擇。若不成功，我們將會訴諸…武力，解放這些地區。無論美軍在不在，我們別無選擇。」