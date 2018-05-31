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中央社

敘利亞總統要求美軍離境 矢言繼續收復失地

中央社2018/05/31 19:43
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社貝魯特31日綜合外電報導）敘利亞總統阿塞德表示，美國應該汲取伊拉克戰事的教訓，自敘國撤軍。他也矢言，不論透過談判或武力，都將收復民兵組織所佔領的地區。

阿塞德（Bashar al-Assad）接受「今日俄羅斯」（Russia Today) 訪問時表示，敘國如今已敞開與敘利亞民主力量（SDF）談判的大門。

SDF是以庫德族為主的民兵聯盟，受美國支持，目前控制敘國北部及東部部分地區，美軍也在這些地區駐紮。

阿塞德說：「這是第一種選擇。若不成功，我們將會訴諸…武力，解放這些地區。無論美軍在不在，我們別無選擇。」

「美軍應該撤離，無論如何，他們都要離開。」

大馬士革附近一處反抗軍控制的城鎮，4月時疑遭毒氣攻擊，美國總統川普當時痛斥阿薩德是「畜生」，阿塞德對此表示：「你說什麼樣的話，你就是什麼樣的人。」

敘國2011年爆發內戰以來，阿薩德在俄羅斯及伊朗的軍事支持下，已收復大片失土。如今政府軍的實力也無懈可擊。

但在敘國與伊拉克、土耳其及約旦接壤的地區，仍有大片區域不受政府控制。其中包括SDF佔領的部分北部及東部地區，反抗勢力也據有西北部及西南部的大片土地。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳政一）1070531

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